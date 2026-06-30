El extremo gaditano Pejiño termina su etapa en la UD Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 30 jun (EFE).- La UD Las Palmas y el futbolista andaluz Francisco Jesús Crespo García, 'Pejiño', han puesto fin a su etapa juntos este 30 de junio, tras acabar la vinculación contractual que unía a ambas partes.

El extremo gaditano cierra su trayectoria como jugador amarillo después de disputar 121 partidos oficiales, en los que ha firmado 20 goles, con un paso de seis meses cedido en el Elche en la segunda mitad de la temporada 2024-2025.

PUBLICIDAD

Desde su llegada al club en 2020, Pejiño ha formado parte de momentos importantes en la historia reciente de la entidad, "aportando verticalidad y capacidad para generar peligro, además de su compromiso sobre el terreno de juego, y siendo partícipe del camino que llevó al equipo de regreso a la máxima categoría del fútbol español", destaca el comunicado del club isleño.

La UD Las Palmas agradece al futbolista andaluz "su profesionalidad" y le desea "mucha suerte en sus próximos retos profesionales". EFE

rg/as/cmm