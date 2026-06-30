El Defensor del Pueblo pide continuar el "esfuerzo inversor" en mantenimiento ferroviario

Madrid, 30 jun (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido en el Congreso que las medidas para fomentar el uso del transporte ferroviario, como ayudas y subvenciones, "vayan acompañadas de un esfuerzo inversor sostenido que asegure el adecuado mantenimiento de las infraestructuras y servicios, así como su modernización y mejora".

Gabilondo ha comparecido este martes en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para informar, a petición del PP, sobre las quejas recibidas en relación al transporte ferroviario.

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"Sería bueno que se solicitara explícitamente, porque es un déficit estructural, la necesidad de inversión en este momento", ha incidido el defensor, que aunque ha admitido que no le corresponde fijar las prioridades, ha subrayado que "hay que mejorar las infraestructuras" y que le "gustaría que se conociera la estrategia prevista" en se sentido.

En su intervención, el defensor también ha apuntado que no le ha escrito "nadie" para quejarse de que hay "falta de maquinistas", pero se ha mostrado abierto a considerar la posibilidad de "actuar de oficio" y no ha descartado una "actuación de más envergadura, más global, de más alcance".

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Gabilondo se ha referido especialmente a las incidencias ferroviarias y problemas en la redes de Cercanías de Madrid y Barcelona, así como a los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Tarragona), y se ha comprometido a realizar un seguimiento de conclusiones de las investigaciones que hay en marcha sobre sus causas, y también de las medidas que ponen en marcha al respecto los poderes públicos.

Sobre la red de Cercanías de Madrid ha señalado que las "incidencias importantes", que son aquellas que generan retrasos superiores a 100 minutos, pasaron de las 540 en 2024 a 905 reportadas en 2025, lo que supone un incremento de casi el 70 % en un año.

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También ha destacado que tanto en puntualidad como en volumen incidencias Cercanías de Madrid ha tenido en 2025 "los peores datos de los tres últimos ejercicios" y que esto se refleja en las quejas recibidas por su institución en 2025 y 2026.

Respecto a Rodalies ha afirmado que "con independencia de la soluciones jurídicas y competenciales que finalmente se adopten, el servicio de Rodalies de Cataluña atraviesa una crisis grave cuyas causas profundas se encuentran en décadas de insuficiente inversión".

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A su juicio, la falta de inversión en mantenimiento de la red ferroviaria española también es "de décadas" y eso se junta con que "ya no todos los ciudadanos tienen la pasión por el cochecito (sic) y han empezado a reverdecer los servicios públicos y hay que financiarlos como un elemento fundamental".

Sobre este asunto, el senador el PNV Igortz lópez ha planteado que habría llegado el momento de "blindar por ley estas partidas con un importe mínimo que determinen los informes técnicos para una prestación adecuada".

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Gabilondo le ha replicado que la palabra blindar le "da miedo", que "la ley no está para blindar" y que, en su opinión, "el que tenga la legitimidad podrá adoptar las decisiones" que considere convenientes.EFE