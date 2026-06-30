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El bienestar mental de los españoles empeora y un tercio cree ya que tiene un trastorno

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Madrid, 30 jun (EFE).- El bienestar psicológico de los españoles sigue empeorando y un tercio considera ya que tiene un trastorno de salud mental, la cuarta cifra más alta a nivel europeo, siendo la incertidumbre sobre el futuro, la inestabilidad financiera e inseguridad laboral y el malestar social y político los factores que más inciden.

El VI Informe Mundial de Salud Mental de Axa presentado este martes refleja que la cifra de españoles que consideran que su salud mental está deteriorada ha pasado del 26 % de 2023 al 31 % en 2025 y al 33 % actual, porcentaje que solo superan en Europa Reino Unido, Irlanda y Turquía.

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Realizado por Ipsos con 19.000 participantes de 18 países -Tailandia, Suiza, China, México, Filipinas, EE. UU., Francia, Hong Kong, España, Alemania, Turquía, Bélgica, Irlanda, Italia, Brasil, Reino Unido, Corea del Sur y Japón-, el estudio clasifica la salud mental en cuatro niveles: floreciente, bien-tirando, languideciendo y luchando.

Pese al empeoramiento, España, con 62,3 puntos sobre 100, se sitúa por encima de la media mundial (61,8). Tailandia, Suiza y China son los mejor posicionados, al contrario que japoneses, surcoreanos y británicos.

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El porcentaje de población española potencialmente afectada por depresión, ansiedad o estrés en niveles graves o extremos se mantiene en el 28 %, ligeramente por encima de la media europea (27 %), aunque la cifra se dispara al 42 % en los jóvenes de 18 a 24 años y al 44 % en los de 25 a 34.

Los factores que más impactan en la salud mental en España son "la incertidumbre sobre el futuro en un mundo que cambia rápidamente" (52 %), la inestabilidad financiera e inseguridad laboral (51 %) y el malestar social y político (45 %).

Asimismo, con 4,9 horas de promedio de uso de pantallas sin contar el ámbito laboral, los españoles son de los europeos que más las utilizan, aunque mucho menos que en Filipinas o Tailandia (6,4) o Brasil (6).

Junto con los alemanes, son los que menos afectados se sienten por las pantallas en la calidad de sueño, la capacidad para concentrarte, el nivel de actividad física, el estado de ánimo, la capacidad para interactuar con los demás, el sentimiento de aislamiento social, o la capacidad para mantener una dieta equilibrada.

No así los jóvenes: el 86 % de los de 18 a 24 años y el 80 % de los de entre 25 y 34 cree que este tiempo afecta negativamente su vida diaria, pese a lo cual son los que mas las usan (5,6 y 6,2 horas, respectivamente).

Los españoles (47 %), además de belgas (52%) y franceses (54 %), son los europeos que más visitan a algún profesional sanitario por problemas de salud mental y son los que más van al psicólogo (19 %), solo superados por mexicanos (20 %) y chinos (23 %).

El coste es la principal barrera que encuentran para buscar ayuda, en concreto para un 36 %.

De promedio, el 36 % de los encuestados de todos los países cree que no es necesario acudir a un experto para mejorar la salud mental, una cifra que se reduce a la mitad en España, que son además los europeos que más tratan de mantener una dieta equilibrada y nutritiva (86 %) y los que más tienen presente el contacto familiar para cuidar su salud mental.

Por último, el informe desvela que un 56 % usa plataformas de IA para aclarar cuestiones sobre su salud mental, menos que la media mundial (63 %) y muy lejos de países como China, Filipinas, Turquía o Tailandia, que sobrepasan el 80 %. EFE

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