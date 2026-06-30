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Albert Serra tendrá lista 'Out of This World' en unos 6 meses: "Será divertida y positiva"

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Madrid, 30 jun (EFE).- El cineasta Albert Serra ha adelantado a EFE este martes que pretende tener lista a finales de año o principios del próximo 'Out of This World', una película protagonizada por Riley Keough y F. Murray Abraham que califica como "una obra maestra" de tono "divertido y positivo" a pesar de situarse al inicio de la guerra de Ucrania.

En una entrevista con motivo del estreno este viernes de 'Magallanes', de Lav Díaz, en la que es productor, el cineasta catalán ha explicado que tiene ya montado alrededor de un 60 % de su próximo proyecto, rodado en inglés.

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"Ahora de lo que se trata es de hacer una película perfecta, sin falla, homogénea, una cosa hipnótica, como 'Pacifiction' o 'Tardes de soledad'. Da igual lo que vayas poniendo, lo violento o lo críptico que sea", ha recalcado el cineasta, ganador de la Concha de Oro por la segunda película mencionada, en la que sigue al torero Andrés Roca Rey.

Durante el rodaje, Riley Keough, nieta de Elvis Presley y premio en Cannes por su dirección de 'War Ponny', sustituyó a Kristen Stewart, que lo abandonó en 2025. Quien ha estado involucrado desde el inicio es Murray Abraham, legendario actor estadounidense de 86 años, ganador del óscar por 'Amadeus'.

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"Es un poco comedia, con cosas un poco serias porque es al principio de la guerra de Ucrania", explica sobre la película Serra, aunque este es un conflicto con el que "no tiene nada o muy poco que ver", ya que la acción se centra más en problemas económicos entre Rusia y los Estados Unidos.

Tras haber grabado unas 500 horas, Serra adelanta que como muchas de sus películas la próxima "suena que será un poco larga". Ya se encuentra en fase de montaje, un proceso que "se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba, es como una guerra", dice. Trabaja con la hipótesis de que la película "se acabe quizás en enero o a finales de año, con postproducción y todo".

"Sí sé que será muy buena, una obra maestra, y será además divertida y positiva, cosa que es quizás el aspecto más original hoy en día, porque todas las pelis son de conflictos, todo el mundo tiene problemas, desastres, todo es desagradable, y a mí no me interesa ahora. Me importa tres pitos", ha remarcado. EFE

(vídeo)

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