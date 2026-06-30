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Abren juicio al futbolista Ferland Mendy por un ataque de su perro a un menor

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Madrid, 30 jun (EFE).- Un juzgado de Alcobendas (Madrid) ha abierto juicio contra el futbolista del Real Madrid Ferland Mendy, acusado de un delito de lesiones después de que sus cuatro perros escaparan de una finca y uno de ellos atacara a otros dos perros e hiriera a un joven de 17 años en enero de 2023.

Mendy está acusado de un presunto delito leve de lesiones, por el que la Fiscalía le pide una multa de 1.200 euros, mientras que la acusación particular que ejerce el joven lesionado -quien fue mordido en la pierna izquierda y que está representado por el despacho 99 Abogados-, solicita seis meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave.

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Un juez de instrucción de Alcobendas, el municipio madrileño en el que se sitúan los hechos denunciados, dictó el pasado 7 de enero auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso EFE y en el que le impuso al futbolista una fianza de 7.410 euros ante las distintas indemnizaciones solicitadas.

Este caso se juzgará en el juzgado de lo penal número 26 de Madrid, aunque todavía no se ha fijado una fecha para la vista oral, según indican a EFE fuentes jurídicas.

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Los hechos investigados se remontan al 4 de enero de 2023, cuando cuatro perros pertenecientes al lateral del Real Madrid escaparon de su finca en una exclusiva calle residencial de Alcobendas y uno de ellos se acercó a una mujer y a su perro, un 'teckel', al que mordió en el lomo provocándole lesiones que obligarían después a sacrificarle, según indica el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Un joven que entonces tenía 17 años acudió a socorrer a la mujer y fue mordido en la pierna. También sufrió lesiones en el cuello y el pecho el perro al que este chico paseaba, un braco alemán que necesitó cirugía.

Los cuatro perros que según la Fiscalía escaparon de la casa del futbolista -dos mastines, un kangal turco y un dogo- carecían de microchip identificativo y de seguro obligatorio de responsabilidad civil y no habían sido vacunados de la rabia.

El Ministerio Público considera que Mendy "infringió el deber de custodia y vigilancia exigible" respecto a animales de gran tamaño al omitir las normas de precaución de "una persona medianamente diligente" y no comprobar que la puerta se había cerrado tras entrar un vehículo.

Ello provocó que los perros escaparan y quedaran en la calle sin supervisión ni control durante un tiempo indeterminado "generando una situación de peligro concreto para personas y animales".

Por los hechos que le atribuye, la Fiscalía pide una indemnización de 450 euros para la dueña del perro que terminó muriendo, de 4.970 euros para el joven por las lesiones y secuelas sufridas, que le dejaron varias cicatrices, y de 240 euros para el dueño del segundo perro herido, por los gastos veterinarios que tuvo que acarrear.

La acusación particular eleva las indemnizaciones a 20.000 euros para el joven agredido y a 2.500 euros la indemnización para el familiar dueño del segundo perro herido. EFE

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