Espana agencias

615.000 personas acuden a Cáritas para poder comer ante "la losa del gasto en vivienda"

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- Más de 615.000 personas acuden a Cáritas por necesidades alimentarias "ante la losa que supone en los hogares los excesivos gastos en vivienda", según la memoria anual 2025 que la ONG ha presentado este martes y que también revela que la atención en los servicios jurídicos por las reformas en extranjería se disparan un 58 %.

Estas 615.000 personas representan el 56 % de todas las personas atendidas por la red de Cáritas en España en 2025, según el informe que constata que uno de cada diez hogares españoles (12 %) se ven afectados por "la inseguridad alimentaria", aunque no con la misma intensidad.

PUBLICIDAD

El 5,7 % lo vive de manera moderada, es decir, se han visto obligados a renunciar a una dieta saludable, reduciendo la cantidad de alimentos consumidos e incluyendo prácticas como saltarse alguna comida, lo que supone 2,8 millones de personas.

Mientras, 686.000 (1,4 %) pasan días enteros sin comer por falta de recursos.

La mayoría de los hogares con necesidades alimentarias acompañadas por Cáritas en 2025 estaban encabezados por mujeres o personas que se encontraban en búsqueda de empleo o que tenían un trabajo inestable o precario.

PUBLICIDAD

En este contexto de desigualdad, el año pasado Cáritas logró movilizar 529,9 millones de euros en proyectos dentro de España y en acciones de cooperación internacional en terceros países, "una cifra récord que supone un 8,11 % más que un año antes", según ha informado en rueda de prensa la secretaria general, María González Dyne.

Con estos recursos, Cáritas logró acompañar a 2.132.112 personas, de ellas 1.098.476 dentro de España y 1.033.636 en cooperación internacional.

El informe corrobora que la vivienda y la alimentación son los capítulos del gasto a los que las familias dedican mayor parte de sus ingresos, "y son precisamente los que están soportando el mayor incremento de los precios".

González Dyne ha recordado que solo en 2025 adquirir una vivienda se encareció un 13 % y alquilarla un 4 % "mientras que la inflación de los alimentos básicos sigue asfixiando los presupuestos familiares con subidas que alcanzan el 16 % en las legumbres, el 15 % en las hortalizas, el 14 % en los huevos y el 10 % en el pescado".

Según el informe, el 57 % de las personas atendidas en 2025 por la red de Cáritas eran migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular.

"Nos encontramos con personas en situaciones de grave vulnerabilidad, ya que no tienen acceso a derechos y están expuestas a múltiples formas de discriminación", ha señalado la secretaria general de la ONG.

Y es que siete de cada diez personas en situación irregular se encuentran en exclusión social.

Desde la ONG han subrayado que, además de la labor de acompañamiento, Cáritas está haciendo "un esfuerzo importante en el ámbito de la incidencia política".

El trabajo en red ha permitido apoyar de forma sostenida la tramitación en el Congreso de la Iniciativa Legilstiva Popular (ILP), que ha concluido en un real decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes.

En el día que termina el plazo para presentar las solicitudes del proceso extraordinario de regularización de migrantes, el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha recordado que la ONG fue una de las organizaciones originarias de este proceso y ha señalado que les sorprenden las cifras: "Nunca pensamos que íbamos a llegar a casi un millón de personas. Ojalá lo consigan era nuestra misión".

La memoria también constata que el programa que aglutinó mayor concentración de fondos en 2025 ha sido el de Economía Solidaria, con una inversión total de 157,3 millones de euros (12,5 millones más que en 2024). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dani García, chef: “Estos calabacines rellenos me recuerdan a mi época en la escuela; son saludables y solo se preparan con verduras y arroz”

Este plato a base de calabacines luna es perfecto para cenas ligeras o como principal vegetariano para días de verano

Dani García, chef: “Estos calabacines rellenos me recuerdan a mi época en la escuela; son saludables y solo se preparan con verduras y arroz”

Alberto de Mónaco rompe su silencio tras el atentado en el Principado: “Charlene y yo queremos expresarles nuestro apoyo”

El soberano ha emitido un comunicado oficial después del grave suceso que ha dejado tres heridos y que las autoridades investigan como un presunto acto criminal

Alberto de Mónaco rompe su silencio tras el atentado en el Principado: “Charlene y yo queremos expresarles nuestro apoyo”

El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

El número dos de Vivienda, David Lucas, seguirá un tratamiento oncológico en la sanidad pública

El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros para un plan de integración de personas migrantes y destaca la “necesidad” de la regularización

El presidente del Gobierno ha señalado que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha recibido más de un millón de solicitudes

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros para un plan de integración de personas migrantes y destaca la “necesidad” de la regularización

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

La empresa contrató después a otra trabajadora para el mismo puesto

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

El fiscal pide 15 años para el exministro Fernández Díaz y 19 para Villarejo por participar en el “operativo parapolicial directivo” de la Kitchen

Los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena paralizan definitivamente su fusión

La policía incauta más de 1.000 kilos de drogas sintéticas y sustancias químicas que iban a entrar en Ibiza desde Países Bajos

La Universidad Complutense suspende durante un año a Juan Carlos Monedero por acoso sexista

ECONOMÍA

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

DEPORTES

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo