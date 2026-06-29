La patronal de la distribución Anged modera el consumo en el comercio al 1,4 %

Madrid, 29 jun (EFE).- La patronal de la distribución Anged ha revisado a la baja el crecimiento del consumo para 2026 hasta situarlo en el 1,4 % (sin estaciones de servicio), un porcentaje que contrasta con el 4,2 % de 2025, y que se ve influenciado por factores como la crisis de Oriente Medio y la subida de tipos de interés.

Sin embargo, según ha explicado este lunes la presidenta de la asociación, Matilde García Duarte, las principales dificultades a las que se enfrenta el sector son las barreras regulatorias, la pérdida de productividad y la erosión de los márgenes. Sin ellas, el comercio crecería a un volumen significativamente mayor en España.

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En este sentido, ha agregado que en los últimos 10 años se han registrado 3.500 normas en el comercio y a diario salen 4 normas nuevas, "eso no es gratis", ha lamentado. De hecho, si se reducen un 10 % las barreras en el comercio se estima que el PIB crecería en más de 9.000 millones de euros.

Tras un 2025 "excepcional" y muy dinámico, Anged detecta una desaceleración del crecimiento frente al 1,8 % previsto a comienzos de año, especialmente en alimentación y en equipo personal, y no prevé más correcciones a la baja en lo que resta de año.

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Teniendo en cuenta las estaciones de servicio, las previsiones del comercio apuntan a una subida aún menor, del 1,1 % para este año (4,3 % en 2025).

Esta revisión a la baja se reflejará de forma desigual por categorías. Alimentación, que representa el 39,5 % del comercio minorista, crecerá un 0,8 % tras el 4,1 % de 2025, mientras que el equipo personal (moda y textil) avanzará también un 0,8 % frente al 5,6 % de 2025.

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Por su parte, el equipamiento para el hogar registrará el mayor aumento previsto, del 3,3 %, frente al 5,9 % de 2025.

La economista jefa de Anged, Yolanda Fernández, reconoce que el Mundial de fútbol ha provocado un incremento del consumo de televisiones y pequeños electrodomésticos como neveras de formato pequeño.

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Por canales de distribución, el comercio electrónico, con un avance del 3,5 %, y las grandes cadenas, con un crecimiento del 2,8 %, serán los más dinámicos este año, sobre todo en las categorías de no alimentación (hogar, textil, moda o electrónica).

Por su parte, en el comercio unilocalizado la subida será del 2 % mientras que en las grandes superficies la actividad comercial caerá un 1,4 %.

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El Observatorio presentado por Anged estima que el consumo privado crecerá un 2,6 % este año, frente al 3,3 % del ejercicio anterior, mientras que el PIB avanzará un 2,2 % frente al 2,8 % del pasado año.

Además, destaca que la cuota hipotecaria media se ha encarecido unos 50 euros más al mes, lo que podría restar alrededor de 35 euros mensuales al gasto de los hogares en la cesta de la compra.

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Esto, señala Fernández, apunta a compras más baratas o a cestas más pequeñas.

Anged estima que el empleo en el sector del comercio crecerá en todas las comunidades autónomas, con una media del 0,8 %, y que se mantendrá bastante resiliente, aunque por debajo de las previsiones anteriores.

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Los únicos descensos en el empleo se dan Baleares, donde se espera que caiga un 0,4 %, y en La Rioja, con un 0,1 % menos.

Los mayores avances, por el contrario, se prevén en Asturias (2,5 %), Ceuta y Melilla (2 %), Castilla La-Mancha (1,8 %) y Castilla y León (1,3 %).

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Aunque aún no tiene datos concretos de la campaña de rebajas, Anged subraya que será positiva y que hay buenas perspectivas, en parte gracias al Mundial de fútbol que se está disputando en estos momentos. EFE