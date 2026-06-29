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Arístides de Grecia cumple 18 años: así es el hijo más desconocido de Pablo y Marie-Chantal que empieza a ganar protagonismo en la familia real

El benjamín de la familia alcanza la mayoría de edad tras dar un paso al frente en algunos de los momentos más importantes vividos por los Griegos en los últimos años.

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Pablo de Grecia junto a su mujer, Marie Chantal, y su hijo Arístides en el balcón de su casa de Atenas. (Instagram @mariechantal22)
Pablo de Grecia junto a su mujer, Marie Chantal, y su hijo Arístides en el balcón de su casa de Atenas. (Instagram @mariechantal22)

Arístides de Grecia está de celebración. El hijo menor del príncipe Pablo de Grecia y Marie-Chantal Miller cumple 18 años y alcanza la mayoría de edad convertido en uno de los miembros más discretos de la familia real helena. Alejado durante años de la exposición mediática que ha acompañado a sus hermanos mayores, el joven comienza ahora una nueva etapa personal en la que su presencia pública empieza a ser cada vez más habitual, especialmente en las grandes citas familiares.

Conocido cariñosamente como Ari entre sus familiares y amigos, es el pequeño de los cinco hijos de Pablo de Grecia y Marie-Chantal Miller, un matrimonio que siempre ha intentado ofrecer a sus hijos una infancia lo más normal posible pese a pertenecer a una de las sagas reales más conocidas de Europa. Su mayoría de edad llega en un momento especialmente significativo para la familia, que en los últimos años ha tenido que afrontar importantes pérdidas y ha reforzado la unión entre todos sus miembros.

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Aunque nació en el prestigioso Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, gran parte de su infancia y adolescencia transcurrió en Londres, ciudad donde sus padres fijaron su residencia. Allí creció junto a sus hermanos Constantino Alexios, Achileas Andreas, Olympia y Odysseas Kimon, alejados del protocolo propio de otras casas reales y apostando por una educación internacional.

Pablo de Grecia y Marie-Chantal con sus hijos Constantino y Aristides. REUTERS/Louiza Vradi
Pablo de Grecia y Marie-Chantal con sus hijos Constantino y Aristides. REUTERS/Louiza Vradi

Como ellos, Arístides cursó sus estudios en el exclusivo Wellington College, uno de los internados más prestigiosos del Reino Unido y por el que también han pasado destacados miembros de la aristocracia británica. Sin embargo, su posición dentro de la familia le ha permitido desarrollar una vida mucho más discreta. Al no recaer sobre él las principales responsabilidades dinásticas, reservadas a su hermano mayor, ha disfrutado de una mayor libertad para construir su propio futuro.

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Precisamente ese perfil bajo ha hecho que cada una de sus apariciones públicas despierte un especial interés. A diferencia de algunos de sus hermanos, mucho más activos en redes sociales y presentes en numerosos eventos internacionales, Arístides siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. Aun así, cada vez que acompaña a sus padres o participa en reuniones familiares, recibe numerosos elogios por su naturalidad, su elegancia y la cercanía que transmite.

Marie-Chantal Miller junto a sus hijos, Constantino Alejo, Aquileas, Odiseas y Arístides, en la boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar. (José Ruiz / Europa Press)
Marie-Chantal Miller junto a sus hijos, Constantino Alejo, Aquileas, Odiseas y Arístides, en la boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar. (José Ruiz / Europa Press)

Una vida discreta y alejada del foco mediático

Su mayoría de edad llega, además, después de haber vivido algunos de los momentos más duros de la historia reciente de la familia. En enero de 2023 asistió al funeral de su abuelo, el rey Constantino de Grecia, uno de los acontecimientos más emotivos para la realeza europea. Fiel a su carácter reservado, permaneció en un discreto segundo plano, arropando a sus padres y hermanos durante aquellos días especialmente difíciles.

Tres años después volvió a protagonizar una imagen cargada de simbolismo durante el funeral de la princesa Irene de Grecia. En aquella despedida, Arístides caminó tras el féretro junto a sus primas Victoria Federica e Irene Urdangarin portando las condecoraciones de la hermana del rey Constantino. Un gesto que fue interpretado como una muestra del creciente protagonismo que la nueva generación está asumiendo dentro de la familia.

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