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Jódar consigue su primera victoria en Wimbledon ante Felix Gil

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Londres, 29 jun (EFE).- El tenista Rafa Jódar, número 26 del ránking, se estrenó con victoria en su debut en Wimbledon, primer torneo que disputa como profesional sobre hierba, tras vencer al británico Felix Gil por 6-3, 6-3 y 7-5.

El madrileño, recuperado de las molestias en el músculo abdominal que no le permitieron competir en Queen's ni en Eastbourne, comenzó con paso firme y sólo concedió una pérdida de saque durante todo el encuentro, que tuvo una duración de 1 hora y 58 minutos.

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A pesar de sus 19 años, Jódar mostró una veteranía impropia de su edad y desde el comienzo del partido tuvo muy claro el camino a seguir ante un rival que tuvo dificultades para aguantar la velocidad de bola que impuso el español.

Después de unos juegos de adaptación, en el cuarto 'game' ya puso en complicaciones el saque de su rival, que tuvo que levantar una bola de peligro, lo que fue el preludio de lo que iba a suceder después, cuando el de Leganés completó el zarpazo al resto y mantuvo la ventaja para adelantarse en el marcador por 6-3.

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El segundo set tuvo prácticamente el mismo guion que el inaugural, en el que Jódar se mostró muy sólido con sus servicios al conceder una única oportunidad de peligro que resolvió con autoridad, además de aprovechar las opciones a favor realizando dos nuevos zarpazos en la manga para cerrar por 6-3 y ponerse dos sets a cero.

El inicio del tercero fue el único momento en el que el español perdió la cara al partido al entregar su saque por primera vez, una desventaja que tres juegos después recuperó en un parcial largo y disputado que fue clave para que no se complicase el encuentro.

A partir de ese momento, ambos tenistas pusieron a buen recaudo sus turnos de saque hasta que, en el duodécimo juego, cerró el encuentro con un 'break' para imponerse por 7-5.

En la segunda ronda, el vigésimo tercer cabeza de serie del torneo se verá las caras con Pablo Carreño, que consiguió su primera victoria en Wimbledon, por la retirada del canadiense Denis Shapovalov cuando iba ganando por dos sets a cero. EFE

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