Controlado el incendio forestal en Linares (Jaén)

Jaén, 29 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el fuego declarado este domingo por la tarde en el término municipal de Linares (Jaén).

El incendio se originó en una zona cercana a la población, donde siguen trabajando aún distintos medios terrestres para lograr su extinción definitiva.

Según informó el Plan Infoca, el aviso se produjo en torno a las 17 horas de ayer en la urbanización Huerta San Roque, cerca del casco urbano del municipio, y fue movilizado un amplio dispositivo de extinción.

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En la zona han trabajado seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos autobombas, un vehículo semipesado y un anfibio ligero.

De momento, se desconoce la superficie que se ha visto afectada por el fuego.

El dispositivo del plan Infoca continuará trabajando durante las próximas hasta que el incendio se pueda dar por extinguido. EFE

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