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Kate Middleton rescata sus bailarinas españolas favoritas: el calzado cómodo y elegante que promete convertirse en el imprescindible del verano

La princesa de Gales ha confiado en la firma menorquina Pretty Ballerinas para un look sencillo, sofisticado y veraniego

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La princesa de Gales y su hijo mayor, el príncipe George, en una imagen de redes sociales. (Instagram @princeandprincessofwales)
La princesa de Gales y su hijo mayor, el príncipe George, en una imagen de redes sociales. (Instagram @princeandprincessofwales)

Kate Middleton ha vuelto a convertirse en toda una inspiración de estilo. En su última aparición pública, durante la visita a la base aérea RAF Coningsby con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la princesa de Gales dejó claro que no hacen falta vestidos de gala ni grandes joyas para firmar uno de los looks más comentados de la temporada. Su apuesta, marcada por la sencillez y la elegancia, tenía un claro protagonista: unas bailarinas españolas que ya se perfilan como uno de los zapatos estrella del verano.

Acompañada por el príncipe George, Kate apostó por un estilismo de inspiración business casual tan práctico como sofisticado. Combinó una blazer de cuadros en tonos grises con una camiseta blanca básica y unos pantalones negros de corte recto, una mezcla de prendas atemporales que permitía que el verdadero foco de atención recayera sobre el calzado.

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La futura reina británica volvió a confiar en Pretty Ballerinas, la histórica firma menorquina especializada en calzado artesanal. En concreto, lució el modelo ‘Loafers ella marrrón’, con un precio de 229 euros, confeccionado en ante color camel y rematado con una puntera afilada, un discreto adorno metálico sobre el empeine y un delicado detalle de flecos que aporta un aire clásico sin perder modernidad.

La princesa de Gales y su hijo mayor, el príncipe George, en una imagen de redes sociales. (Instagram @princeandprincessofwales)
La princesa de Gales y su hijo mayor, el príncipe George, en una imagen de redes sociales. (Instagram @princeandprincessofwales)

No es la primera vez que Kate Middleton incluye diseños de la marca española en su vestidor. Desde hace años, las bailarinas de Pretty Ballerinas forman parte de sus básicos favoritos, una elección que ha contribuido a dar visibilidad internacional a una firma nacida en Menorca que lleva más de un siglo elaborando calzado de manera artesanal.

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Kate Middleton, una enamorada de las prendas de calidad

El modelo elegido resume a la perfección la filosofía de estilo de la princesa de Gales. Kate suele apostar por prendas de fondo de armario, de buena confección y fáciles de reutilizar en distintos contextos. Sus estilismos rara vez responden a tendencias pasajeras; al contrario, buscan la elegancia discreta y la funcionalidad, dos características que vuelven a quedar patentes con estas bailarinas.

Además, se trata de un diseño especialmente acertado para los meses de verano. Frente a las tradicionales sandalias o alpargatas, las bailarinas se presentan como una alternativa cómoda para quienes pasan muchas horas fuera de casa sin renunciar a un toque sofisticado. Su ligereza, la facilidad para combinarlas con vestidos, pantalones o faldas y el color camel —uno de los tonos más versátiles del armario— las convierten en una inversión capaz de acompañar prácticamente cualquier look estival.

Las bailarinas de Kate Middleton cuestan 229 euros. (Pretty Ballerinas)
Las bailarinas de Kate Middleton cuestan 229 euros. (Pretty Ballerinas)

El resto del conjunto también respondía a esa máxima de menos es más que caracteriza a Kate Middleton. La americana estructurada aportaba un punto de formalidad, mientras que la camiseta blanca equilibraba el resultado con un aire relajado. Los pantalones negros, de líneas limpias, estilizan la figura y dejan que el calzado cobre aún más protagonismo.

Con esta nueva aparición pública, la princesa de Gales vuelve a demostrar que la elegancia no siempre pasa por estrenar prendas llamativas. Su capacidad para combinar piezas clásicas, recuperar firmas que ya forman parte de su armario y apostar por diseños de calidad la ha convertido en uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea.

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