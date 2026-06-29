Buscan a una mujer desaparecida en el entorno de la ría de Tina Menor, en Cantabria

Santander, 29 jun (EFE).- Servicios de emergencias buscan desde anoche en Cantabria a una mujer desaparecida en el entorno de la ría de Tina Mayor, en Pechón (Val de San Vicente).

La Guardia Civil comenzó la búsqueda con batidas por tierra y mar a última hora del domingo e informó a las 21:30 horas de la desaparición al 112, que movilizó a los medios desplegados desde las 8.00 de hoy.

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En estos momentos, se está rastreando con los drones desde el puente de Bustio a la salida de Tina Mayor, dos equipos subacuáticos mixtos del Gobierno y Cruz Roja peinan las márgenes este y oeste de la ría, a los que se incorporarán los buzos de la Guardia Civil.

Además una embarcación de Cruz Roja vadea las orillas y rastrea con sondas, Inspección Pesquera busca en la zonas acantiladas de la costa, y el GREIM, Seprona y patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y la agrupación de voluntarios de Santander rastrean el entorno por tierra con perros, ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

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En zona se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado, dirigido por un técnico de rescate del Gobierno, que coordina a los efectivos que trabajan por tierra, mar y aire.

Los helicópteros del Ejecutivo y Salvamento Marítimo harán batidas de manera alternativa, si la meteorología lo permite, para lograr una mayor cobertura horaria en el rastreo aéreo, complicado por las bajar condiciones de visibilidad en la costa. EFE

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