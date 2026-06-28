Un hombre en estado grave tras caer por un barranco en el Sacromonte (Granada)

Granada, 28 jun (EFE).- Un hombre de 62 años ha resultado herido grave este domingo tras caer unos 50 metros por un barranco en el Camino del Sacromonte (Granada).

Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el aviso se ha recibido sobre las 14:10 horas, cuando varios testigos han alertado de la caída del varón.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Granada y agentes de la Policía Local de Granada, que han intervenido en las labores de rescate.

La víctima presenta diversos politraumatismos y golpes en la cabeza, por lo que ha sido evacuada al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada. EFE

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