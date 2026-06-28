Stein, leyenda del fútbol escocés

Susana Blaya

Glasgow (Reino Unido), 28 jun (EFE).- Cardiff (Gales) 1985. Escocia logró el empate que le abría la puerta al Mundial de México, pero aquella noche quedó marcada por la muerte de su seleccionador, Jock Stein, una de las figuras más influyentes del fútbol europeo.

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El 10 de septiembre de ese año, en el último partido del grupo de clasificación para el Mundial de México, un gol en el tramo final de Davie Cooper igualó el inicial de Mark Hughes para Gales y permitió a los escoceses disputar la repesca ante Australia. En el banquillo visitante de Ninian Park estaba Stein, sin saber que vivía sus últimos minutos.

Nacido en 1922 en Burnbank, un pueblo al sur de Glasgow, Stein dejó la escuela a los 15 años para trabajar como minero, oficio que compaginó con su carrera como futbolista antes de convertirse en capitán del Celtic en los años 50. Sin embargo, fue en los banquillos donde alcanzó la inmortalidad.

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Con el club de Glasgow ganó la Copa de Europa en 1967 con un equipo formado por jugadores locales, además de múltiples títulos nacionales, y transformó la historia del fútbol escocés. Fue el primer técnico británico en lograrlo.

“Entendía lo que querían los aficionados y sabía exactamente cómo explicarlo”, recuerda a EFE el periodista Archie Macpherson, quien subraya su capacidad para conectar con jugadores y público.

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Para el exjugador internacional escocés Alan Rough, Stein era “una leyenda del fútbol” en Escocia y un técnico que “tenía el respeto de todos los jugadores, que querían hacerlo especialmente bien por él”.

Su método también marcaba la diferencia. “Era muy meticuloso en la preparación, repasaba al rival jugador por jugador”, añade Rough.

El partido comenzó con dominio galés y un gol tempranero que complicaba la clasificación escocesa.

A nueve minutos del final, un penalti lanzado por Cooper estableció el 1-1 y marcó el destino del encuentro… y de la historia.

El empate sellaba la clasificación para una repesca, pero la atención pronto se desvió del césped al banquillo.

Macpherson, que conoció a Stein durante años de viajes y coberturas, recuerda que éste estaba bajo tratamiento médico y que su estado físico preocupaba en los días previos. “Parecía enfermo, cansado, tenso, y lo conocía particularmente bien ya que había viajado por todo el mundo con él”, recuerda Macpherson sobre los días previos al partido.

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Durante los últimos minutos, el técnico se levantó para protestar por la presencia de cámaras en su campo de visión. “De repente se desplomó… pero no le di importancia en ese momento”, explica el periodista, que transmitía el encuentro para la BBC.

Rough, entonces portero suplente, no fue consciente de la gravedad hasta después: “No supimos que había fallecido hasta que salimos del estadio”.

La euforia por el resultado del partido se transformó en incertidumbre y, después, en silencio.

Stein murió de un paro cardíaco a los 62 años, poco después del pitido final.

La que debía ser una noche de celebración quedó enmudecida por la noticia.

El éxito deportivo quedó eclipsado por la tragedia. “Fue una noche muy, muy triste. No estábamos preparados para algo así”, recuerda Rough. “Logramos el empate que necesitábamos, pero él no estaba allí para compartirlo”, añade.

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El impacto fue inmediato. “Los jugadores se quedaron unos 20 minutos sin decir una palabra”, cuenta Macpherson, que tuvo que comunicar la noticia en una cena en Cardiff poco después del partido: “Decir que había muerto fue una de las peores experiencias de mi vida”. Después, ya ante las cámaras de la BBC, admite que le resultó “difícil no llorar”.

El historiador del Celtic Matt Corr explica la dimensión del golpe. “Fue un shock total... Muchísima tristeza… Nadie esperaba algo así”, recuerda, y subraya que Stein era “una figura enorme” y que “el fútbol escocés quedó aturdido”.

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La muerte de Stein dejó huérfano al fútbol escocés, aunque la selección logró clasificarse para el Mundial bajo la dirección de su ayudante, Alex Ferguson, quien inició poco después su propia leyenda en los banquillos.

Pero la huella de Stein ya era imborrable. “No solo transformó el Celtic, probablemente transformó el fútbol escocés, e incluso se podría argumentar que el europeo”, afirma Corr.

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Más de cuatro décadas después, su figura sigue presente en estadios, recuerdos y relatos. Porque aquella noche en Cardiff no solo terminó un partido, también se cerró la vida de un entrenador que cambió para siempre el rumbo del fútbol en Escocia.

SB/ism/sab

(Vídeo)