Llegan dos nuevas pateras a Formentera con 25 personas a bordo

(Actualiza la PM7023 con una nueva patera llegada a Formentera)

Ibiza, 28 jun (EFE).- Dos nuevas pateras ha llegado este domingo a la isla de Formentera con un total de 25 personas de origen magrebí a bordo, según ha informado la Delegación de Gobierno de Baleares.

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El primer grupo, integrado por 17 migrantes, ha sido localizado a las 07:45 horas en línea de costa en zona de s'Estufador.

El segundo, formado por 8 personas, ha sido interceptado a las 11:10 horas la costa de es Copinar.

En ambas intervenciones han participado la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

En lo que va de año han llegado 2.640 migrantes a bordo de 140 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 arribaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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