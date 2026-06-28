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La estadounidense Gretchen Walsh fija un nuevo récord del mundo de los 50 libre

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Redacción deportes, 28 jun (EFE).- La estadounidense Gretchen Walsh estableció un nuevo récord del mundo de los 50 metros libre, tras imponerse este domingo en la final del 'Trofeo Settecolli' de Roma con un tiempo de 23.55 segundos.

Walsh, plusmarquista universal de la distancia en piscina corta, rebajó en 4 centésimas el anterior récord que poseía su compatriota Kate Douglass desde el pasado 19 de junio con un crono de 23.59.

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Un nuevo tope que añadir a la colección de Gretchen Walsh, de 23 años, que ya posse el récord del mundo de los 100 mariposa en piscina larga, así como las plusmarcas universales de los 50 libre, los 50 y 100 mariposa, así como de los 100 estilos en piscina corta.EFE

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