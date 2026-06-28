España es el segundo país europeo con más casas en propiedad (73,6%), por detrás de Italia

Madrid, 28 jun (EFE).- España es el segundo país europeo con el mayor porcentaje de viviendas en propiedad (73,6 %), solo superado por Italia (77 %), unos datos que distan mucho del 47,2 % que alcanza en Alemania o del 54,2 % de Austria.

De hecho, si se analizan los cinco países más poblados de la Unión Europea, Italia y España son los que tienen más propietarios, con porcentajes superiores al 70 % en ambos casos, según recoge el Boletín Anual 2025 del Observatorio de Vivienda y Suelo con datos de Eurostat.

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No obstante, el peso de los propietarios en España ha ido en retroceso en los últimos años en un mercado que está marcado por el déficit de vivienda existente, incapaz de dar respuesta a una demanda creciente, que está tensionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso para buena parte de la población.

De hecho, en los últimos 15 años el peso de los propietarios en España ha pasado del 79,8 al 73,6 %, lo que supone 6,2 puntos menos.

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Este es un comportamiento que se ha ido observando también en el conjunto de países europeos con la excepción de Italia, donde ha crecido del 72,6 al 77,1 %, y de Países Bajos, donde ha subido el porcentaje de propietarios con respecto al año 2000 del 67,2 al 68,8 %.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda se encareció de media un 12,7 % en 2025, la tasa más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

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Con esta subida de dos dígitos, el precio de la vivienda acentuó en 2025 el incremento que registró en 2024 -del 8,4 %- y encadenó 12 años al alza.

Como consecuencia de este elevado porcentaje de viviendas en propiedad, el peso del alquiler en España fue del 26,4 % a cierre de 2025, por debajo de la media de la UE-27, donde supera el 31 %.

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Cabe destacar que, en el caso de España, la proporción de población que habita en viviendas alquiladas o cedidas ha aumentado desde el escaso 20,2 % que representaba en 2010, hasta alcanzar el 26,4 % en 2025, manteniéndose una tendencia progresiva más o menos continua al alza.

Sin embargo, está muy lejos el protagonismo que tiene en otros países. En el último año para el que se dispone de datos comparables, 2025, vuelve a destacar el caso de Alemania, con un 53 %. Es decir, más de la mitad de su población vive en régimen de arrendamiento.

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También destaca Austria, con el 46 % de su población en régimen de alquiler o cesión. Le siguen Dinamarca (42 %), Francia (39 %) y Luxemburgo (36 %).

La menor penetración del alquiler, con porcentajes inferiores al 30 %, se da en Italia (22,9 %); España; Portugal (28,8 %); Bélgica e Irlanda (29,1 % en ambos casos).

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A falta de estadísticas oficiales, los principales portales inmobiliarios de España apuntaban una moderación en la subida del precio del alquiler en 2025.

Fotocasa calculaba una subida anual del 6,9 % hasta los 14,21 euros/m2/mes e Idealista estimaba un alza del 8,5 % hasta los 14,7 euros/m2/mes de media, lejos del incremento que observaron en 2024 (11,5 %), cuando tocó máximos. Ambos portales inmobiliarios superan el millón de anuncios de viviendas en venta o en alquiler.

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En el caso de Pisos.com, destacaba una subida del precio del alquiler en 2025 del 16,6 % interanual. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023598860)