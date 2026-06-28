Encuentran el cuerpo de una ballena en una playa de Tarragona

Barcelona, 28 jun (EFE).- El cuerpo de una ballena muerta ha sido hallado este domingo en aguas de la playa de L'Almadrava, en Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), han informado a EFE fuentes de la Policía Local de la localidad.
El aviso lo dio a primera hora de la mañana una persona que navegaba por la zona, quien observó cómo el cuerpo de la ballena era arrastrado por la corriente hacia el arenal.
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A raíz de este hallazgo, efectivos de Protección Civil han prohibido el baño en esa playa. EFE
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