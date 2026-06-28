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El Senado comienza a desarrollar el uso de la IA a nivel parlamentario: adquiere licencias de 'Gemini' por 59.500 euros

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El Senado sigue dando pasos para implementar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el trabajo parlamentario y ha decidido adquirir hasta 65 licencias de 'Gemini', la herramienta de Google, por un valor estimado de 59.500 euros, según el pliego del contrato al que ha tenido acceso Europa Press.

Y es que el Senado aprobó en el mes de febrero las directrices de uso de la IA en la Cámara Alta, convirtiéndose así en el primer parlamento español en regular esta herramienta.

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Ahora, la institución presidida por Pedro Rollán está avanzando en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, con un contrato para un primer lote de 65 licencias Gemini Enterprise Standard, que también implica los servicios de soporte experto en esta materia.

El contrato para la adquisición de estas licencias durará un año, con una posible prórroga anual.

¿QUÉ DIRECTRICES TIENE EL SENADO?

En concreto, el Senado decidió en febrero impulsar la utilización de la IA por parte de los senadores en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, con principios éticos y jurídicos como son la supervisión humana o la privacidad.

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Estas directrices, que se aplican a senadores y todo el personal que presta sus servicios en la Cámara Alta, buscan favorecer e impulsar la utilización de la IA en el Senado, y establecen los principios éticos y jurídicos para su buen uso.

La Cámara Alta se ha dotado de unos estándares que regulan la adquisición y despliegue de los sistemas de IA que "maximicen" el respeto a los principios éticos, jurídicos y de organizaciones previstos en estas directrices.

Para ello, el personal de la Cámara Alta tendrá que realizar una formación continua para evaluar los riesgos y limitaciones de los sistemas que utilizan, así como sus capacidades y funcionalidades.

EVALUARÁN LOS RIESGOS DE LA IA

Precisamente, el Senado acogerá en julio una reunión de presidentes de Parlamentos autonómico para hablar de la IA, donde abordarán retos como la información secreta. En este contexto, el Senado dará su experiencia para que bajo "ninguna circunstancia" se introduzca en un sistema de IA información sujeta a secreto parlamentario.

Una de las directrices del Senado para regular el uso de la IA dice que la información sujeta a reserva parlamentaria por no ser aún pública, o la protegida por propiedad intelectual o industrial, no se introducirá en sistemas de Inteligencia Artificial públicos, y solo se incluirá en sistemas de IA autorizados por el Senado que funcionen con información que no sea de carácter público cuando ello resulte estrictamente necesario, previa consulta a la persona superior jerárquica correspondiente.

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EuropaPress

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