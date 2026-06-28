El detenido por la muerte de su pareja en Sevilla sigue hospitalizado y custodiado

Sevilla, 28 jun (EFE).- El hombre detenido por la muerte con arma blanca de su pareja en su domicilio de Mairena del Aljarafe (Sevilla) permanece custodiado en el hospital al que fue trasladado en estado grave por las heridas que él mismo se infligió, han indicado a EFE fuentes próximas al caso.

La Guardia Civil, encargada de la investigación del crimen que tiene como principal hipótesis la violencia de género, custodia al hombre, de 44 años.

Mientras, el alcalde de la localidad sevillana, Antonio Conde, ha convocado una Junta de Portavoces extraordinaria para mañana para abordar, junto al conjunto de los grupos políticos, la posible adopción de acuerdos institucionales para expresar la consternación que ha causado el asesinato de Ana, también de 44 años.

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"En estos momentos debemos seguir actuando con la máxima prudencia, respeto a la investigación y unidad institucional", ha publicado en sus redes sociales.

El crimen ocurrió a primeras horas de la madrugada del sábado cuando el hombre presuntamente mató a la mujer tras infligirle varias heridas de arma blanca en su domicilio de Mairena de Aljarafe y después se autolesionó también con un arma blanca.

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Fue un hijo de la víctima y del agresor, de unos 13 años, el que sobre la 1:30 de la madrugada bajó a la calle gritando que su padre estaba apuñalando a su madre.

Cuando los agentes llegaron la mujer estaba muerta y el agresor gravemente herido por heridas que él mismo se había asestado.

Según los vecinos, la pareja llevaba poco tiempo viviendo en la zona y eran extranjeros.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, informó de que la investigación la Guardia Civil trabaja con la principal hipótesis de un asesinato por violencia de género.

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No constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja.

De confirmarse el carácter de violencia machista de esta muerte, esta mujer sería la sexta víctima mortal de violencia de género en Andalucía, 25 en España, en lo que va de año.

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

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Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE