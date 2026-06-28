El delantero Enol Rodríguez (Huesca), nuevo fichaje del Córdoba

​Córdoba, 28 jun (EFE).- El delantero Enol Rodríguez ha fichado por dos temporadas por el Córdoba, al que llega procedente de la SD Huesca para reforzar la línea de ataque del equipo dirigido por Iván Ania en LaLiga Hypermotion, anunció este domingo el club cordobés.

La incorporación del atacante asturiano, de 24 años, se produce en un momento de profunda remodelación de la parcela ofensiva del conjunto blanquiverde, tras las recientes marchas del ruso Nikolay Obolskiy y de Sergi Guardiola, y se suma a una vanguardia en la que ya figuran Adrián Fuentes y Diego Percan.

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En el caso de Fuentes, en cualquier caso, su futuro sigue abierto ante un hipotético traspaso, al despertar interés en múltiples equipos a base de goles.

Enol Rodríguez recala en el club cordobesista tras disputar 36 encuentros y anotar 5 goles la pasada campaña con el Huesca, conjunto descendido a Primera RFEF, una circunstancia que ha facilitado las condiciones de su salida para que el jugador afronte su segunda experiencia consecutiva en Segunda División.

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​Formado en su etapa inicial en el Marino de Luanco antes de pasar por la cantera del Logroñés y de curtirse en el filial del Oviedo, el nuevo delantero del Córdoba despuntó como referencia ofensiva durante el curso 2024-25 en el Arenteiro gallego, con 7 tantos y 3 asistencias en 35 partidos que le abrieron las puertas del fútbol profesional. EFE

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