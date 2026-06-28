El centrocampista Jordi Ortega no continuará en el Sabadell

Sabadell (Barcelona), 28 jun (EFE).- El centrocampista Jordi Ortega acaba contrato con el Sabadell y no continuará en las filas del equipo catalán, nuevo en la división de plata de fútbol español, según ha confirmado el club este domingo.

Ortega, de 23 años, se suma así al lateral izquierdo Sergi Segura en la lista de bajas confirmadas para el año de la vuelta a LaLiga Hypermotion, además de los tres cedidos que han regresado a sus clubes de origen: David Astals (Ibiza), Xavi Moreno (Valladolid) y Alan Godoy (Barça Atlètic).

PUBLICIDAD

Ortega llegó a la Nova Creu Alta el verano pasado, procedente de la cantera del Villarreal, y ha jugado cuatro partidos con el equipo arlequinado: tres en la liga de Primera Federación y uno en la Copa del Rey.

El Sabadell ha agradecido a través de las redes sociales su "trabajo duro y entrega constante" durante esta temporada y ha destacado que le espera "un gran futuro" porque es un jugador con "magia" y "calidad".

PUBLICIDAD

El club catalán cuenta con 15 jugadores con contrato de la plantilla que consiguió el ascenso y ya está inmerso de lleno en la construcción del nuevo equipo. EFE

asm/fa/jpd