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El alicantino Aitor Ortega, elegido Mejor Artesano Florista de España 2026

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Salamanca/Valencia, 28 jun (EFE).- El alicantino Aitor Ortega ha sido proclamado este sábado Mejor Artesano Florista de España 2026 tras imponerse en el concurso nacional organizado por Interflora en Salamanca, una competición que durante tres días ha reunido a los mejores profesionales del país.

Ortega se ha alzado con el máximo reconocimiento después de superar un certamen en el que 18 floristas procedentes de toda España, seleccionados tras un proceso exhaustivo entre cerca de un centenar de aspirantes, han demostrado su talento en un total de ocho pruebas diseñadas para reproducir la presión y la exigencia del trabajo diario de un artesano florista, informa la organización en una nota.

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Los participantes conocían cada reto únicamente en el momento de comenzar la prueba y disponían, en la mayoría de los casos, de 90 minutos para idear, diseñar y ejecutar sus creaciones.

Más allá de la competición, el certamen ha vuelto a reivindicar el diseño floral como una disciplina artística, creativa y en constante evolución, en la que la formación, la innovación y la sensibilidad son elementos esenciales para una profesión cada vez más reconocida.

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Junto a Aitor Ortega, el jurado ha reconocido el excelente nivel de los participantes con un podio completado por Eva Puche (Yecla, Murcia), que obtuvo el segundo puesto, y Juan Lluesma (Carcaixent, Valencia), tercero.

Uno de los momentos más emotivos de la clausura del certamen ha sido fue la entrega del Premio Fátima del Río, un reconocimiento que conceden los propios concursantes al compañero que mejor representa los valores de solidaridad, generosidad y compañerismo durante la competición.

En esta edición, el galardón ha recaído en el salmantino Luis Marcos, cuya actitud y apoyo constante al resto de participantes han sido reconocidos por unanimidad por sus compañeros.

Los mejores floristas de España compitieron el sábado por decorar mesas con jamones en el Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca, una de las estampas llenas de creatividad y color en el campeonato que acogió la ciudad desde el jueves.

El viernes, los expertos floristas conmemoraron con su arte e imaginación el V Centenario de la Escuela de Salamanca con una intervención conjunta con los estudiantes de la Escuela de Arte.

Las estructuras representaban algunos de los grandes símbolos patrimoniales de la ciudad, como la rana de la Universidad, y sirvieron de base para que los floristas desarrollaran composiciones donde la escultura y las flores dialogaban en una misma obra, abierta al público durante toda la prueba.

Muchas de las creaciones realizadas durante el certamen, con un total de más de 5.000 flores, se reparten posteriormente entre vecinos y visitantes, lo que hace que miles de flores salgan a las calles y lleguen a hogares, comercios y espacios públicos como recuerdo de una celebración que pretende acercar el arte floral a toda la ciudadanía. EFE

cgc/pcr/ca/jlp

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