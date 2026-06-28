El alero Bonzie Colson regresa al Maccabi Tel Aviv

Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- El alero estadounidense Bonzie Colson regresó al Maccabi Tel Aviv para su segunda etapa en el club tras firmar un contrato para las dos próximas temporadas, según informó el club este domingo.

Colson, que ya jugó en el conjunto israelí de 2022 a 2024, defendió los dos últimos cursos la camiseta del Fenerbahce turco, donde ganó la Euroliga en el 2025.

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"Estoy increíblemente feliz y agradecido de reunirme con mi familia del Maccabi. Desde el momento en que me fui, este club, la afición y la ciudad de Tel Avív siempre han tenido un lugar especial en mi corazón. Quiero agradecer a los propietarios, a la directiva y al cuerpo técnico su confianza en mí y por hacer posible este regreso. Estoy emocionado y listo para empezar a trabajar y crear más recuerdos especiales juntos", declaró el jugador a los medios del club.

El Maccabi calificó a Colson como "uno de los jugadores más queridos, exitosos y enérgicos del Salón de la Fama" del club.

El entrenador, Oded Katash, se mostró "muy contento" por su vuelta: "Todos lo queremos, conocemos su profesionalidad, su energía y su conexión con el club".

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Colson, de 30 años y 1,98 metros de altura, promedió la pasada campaña 7,1 puntos, 3 rebotes y 8,7 de valoración en la Euroliga. EFE