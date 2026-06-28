Anselmi: "Prefiero pensar en ganar que en evitar perder"

Elche (Alicante), 28 jun (EFE).- El nuevo entrenador del Elche, el argentino Martín Anselmi, afirmó que prefiere "pensar en ganar que en evitar perder", al tiempo que apostó por dar continuidad a la identidad de juego del equipo y construir un conjunto "agresivo", protagonista y que piense siempre en la portería rival.

El técnico argentino, que inicia en el Elche su primera experiencia en el fútbol español, explicó en una entrevista concedida a los medios del club que afronta esta nueva etapa con ilusión y destacó que estos primeros días le están sirviendo para conocer a fondo tanto la entidad como a la plantilla.

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"Hemos llegado antes para interiorizarnos en lo que es la ciudad y el club. Llegamos temprano y nos vamos tarde y se nos pasa rápido el día", dijo Anselmi, quien añadió que "no hay mayor realidad que entrenar a un jugador para conocerlo".

El entrenador señaló que no quiere precipitarse a la hora de reforzar la plantilla mientras permanezca abierto el mercado de fichajes.

"Con el mercado abierto podemos entender mejor qué se necesita e ir a buscarlo. No me gusta contratar por contratar, sino incorporar jugadores que den un salto de calidad a lo que tenemos", afirmó.

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Anselmi reveló que seguía la evolución del Elche desde la pasada temporada y elogió el crecimiento experimentado por el club.

"Estuve en septiembre del año anterior en Elche y vi cómo fue creciendo el club y el estadio. Le di seguimiento a lo que venía pasando partido a partido. Es un club con los pies en la tierra, pero con ambición y eso es algo que comparto", explicó.

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El preparador argentino destacó la identidad de juego que ha construido el equipo y aseguró que ese será uno de los pilares de su proyecto.

"Generar identidad es una de las cosas más difíciles y me encanta la que se ha generado. Que el hincha no solo vaya a verte ganar, sino también a verte jugar. A veces eso vale más que cualquier triunfo", señaló.

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Anselmi también elogió la temporada realizada por la anterior plantilla y el cuerpo técnico y expresó su intención de mantener esa línea.

"Hablamos el mismo idioma, aunque con matices e impronta en algunas áreas. Nuestro desafío es seguir dándole esa identidad al equipo y que siga creyendo en lo que hacemos", indicó.

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Sobre el modelo de juego que pretende implantar, el entrenador explicó que desea un equipo "valiente, agresivo y competitivo", capaz de recuperar el balón cuanto antes tras la pérdida y de asumir el protagonismo del partido.

"Si pierdo la pelota la quiero recuperar lo antes posible. Quiero provocar el error del rival y eso te lleva a ser un equipo protagonista", argumentó el argentino, que añadió que también quiere un equipo que sepa "sufrir" cuando no tenga el balón y se vea dominado por el rival.

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El técnico concluyó que afronta esta nueva etapa con "muchísimas ganas" y deseó construir una relación sólida con la plantilla.

"No hay nada más lindo que comenzar a conocer a las personas con las que vas a trabajar. Quiero ayudarlos a mejorar y que ellos también nos mejoren a nosotros", concluyó. EFE

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