Espana agencias

Alcaraz por fin golpea la pelota con la derecha

Guardar
Google icon

Murcia, 28 jun (EFE).- Carlos Alcaraz, que lleva dos meses y medio sin competir por culpa de la lesión que sufrió en la muñeca derecha, por fin volvió a entrenar con la raqueta en esa mano que supone una significativa evolución en su recuperación y en su puesta a punto.

El tenista murciano, de 23 años y que disputó su último encuentro en el circuito ATP el 14 de abril, día en el que se impuso por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona, ya no jugó el de la segunda porque anunció su abandono en el ATP 500 catalán.

PUBLICIDAD

Posteriormente renunció a jugar el Masters 1000 de Madrid y tampoco acudió a Roma para participar en otro Masters 1000 ni a Roland Garros, segundo major de la campaña y donde defendía el titulo logrado en el 2025.

Ausente de la mayor parte de la gira europea sobre tierra batida -sólo compitió para ser subcampeón en el Masters 1.000 de Montecarlo- llegó la de hierba a la que también ha tenido que renunciar debido a la dolencia. Faltó al ATP 500 de Queen's y a Wimbledon, tercer Grand Slam del curso que arranca este lunes.

PUBLICIDAD

Carlos Alcaraz, segundo jugador del mundo y que ganó en enero el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, avanza en su recuperación tal y como demuestra en un vídeo colgado en su cuenta personal de la red social Instagram que refleja su mejoría. El murciano golpea la bola con la derecha y con ambas de revés en la pista cubierta de la Carlos Alcaraz Academy.

El jugador que ocupa el número 2 del ranking tenístico mundial por detrás del italiano Jannik Sinner tras haber sido el líder de dicha clasificación durante muchas semanas, ya se había ejercitado raqueta en mano pero utilizando sólo la izquierda y es ahora cuando entrena de una forma natural para él aunque con golpeos suaves.

El ganador de 26 trofeos del circuito profesional, incluyendo siete de los más grandes -Abierto de Estados Unidos 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024, Roland Garros 2024 y 2025 y Abierto de Australia 2026-, empieza a ver la luz al final del túnel aunque sigue sin haber fecha prevista de reaparición. EFE

Ij/bc/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una oftalmóloga lo confirma: estos son los 5 peores hábitos para tu vista

Es importante cuidar los ojos y someterse a revisiones anuales en una óptica para descartar problemas oculares

Una oftalmóloga lo confirma: estos son los 5 peores hábitos para tu vista

Domenico Paviglianiti, uno de los capos más sanguinarios de la mafia italiana, detenido en Soria gracias a una operación internacional con la Interpol

El líder de la ‘Ndrangheta de Calabria ya fue detenido en Madrid en 2021, pero logró escaparse de una cárcel italiana

Domenico Paviglianiti, uno de los capos más sanguinarios de la mafia italiana, detenido en Soria gracias a una operación internacional con la Interpol

Resultados ganadores del Super Once del 28 junio

Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 28 junio

De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

Varios futbolistas convocados en el Mundial 2026 están vinculados a sociedades con actividad patrimonial e inmobiliaria

De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 152 el número de españoles desaparecidos y a nueve los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Al menos 11 muertos al estrellarse una avioneta que transportaba a un grupo de paracaidistas cerca de Nancy, en el este de Francia

Cuánto cobra un guardia civil especializado en detección de drogas: estos son los salarios que perciben según la unidad en la que trabajen

Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

ECONOMÍA

De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

Alquilar zonas comunes para pagar menos de comunidad: la mayoría que necesitan los vecinos para aprobarlo

Los lugares donde puedes instalar el aire acondicionado y en los que pueden obligarte a retirarlo

Un empleado es despedido por boicotear la empresa de su hermana después de que su mujer e hijo fueran cesados: denuncia por “discriminación” y pide 18.000 euros

Plus Ultra puede acabar en manos del Estado si no devuelve los 53 millones del préstamo por el que está investigado Zapatero

DEPORTES

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España

Así sería el camino de España hasta la final del Mundial 2026: de Portugal en octavos a Francia en semis o tres posibles titanes en la final

El infierno de Nico Williams con las lesiones: de la pubalgia que arruinó su temporada a la lesión muscular en pleno Mundial