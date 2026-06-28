Alcaraz por fin golpea la pelota con la derecha

Murcia, 28 jun (EFE).- Carlos Alcaraz, que lleva dos meses y medio sin competir por culpa de la lesión que sufrió en la muñeca derecha, por fin volvió a entrenar con la raqueta en esa mano que supone una significativa evolución en su recuperación y en su puesta a punto.

El tenista murciano, de 23 años y que disputó su último encuentro en el circuito ATP el 14 de abril, día en el que se impuso por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona, ya no jugó el de la segunda porque anunció su abandono en el ATP 500 catalán.

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Posteriormente renunció a jugar el Masters 1000 de Madrid y tampoco acudió a Roma para participar en otro Masters 1000 ni a Roland Garros, segundo major de la campaña y donde defendía el titulo logrado en el 2025.

Ausente de la mayor parte de la gira europea sobre tierra batida -sólo compitió para ser subcampeón en el Masters 1.000 de Montecarlo- llegó la de hierba a la que también ha tenido que renunciar debido a la dolencia. Faltó al ATP 500 de Queen's y a Wimbledon, tercer Grand Slam del curso que arranca este lunes.

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Carlos Alcaraz, segundo jugador del mundo y que ganó en enero el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, avanza en su recuperación tal y como demuestra en un vídeo colgado en su cuenta personal de la red social Instagram que refleja su mejoría. El murciano golpea la bola con la derecha y con ambas de revés en la pista cubierta de la Carlos Alcaraz Academy.

El jugador que ocupa el número 2 del ranking tenístico mundial por detrás del italiano Jannik Sinner tras haber sido el líder de dicha clasificación durante muchas semanas, ya se había ejercitado raqueta en mano pero utilizando sólo la izquierda y es ahora cuando entrena de una forma natural para él aunque con golpeos suaves.

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El ganador de 26 trofeos del circuito profesional, incluyendo siete de los más grandes -Abierto de Estados Unidos 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024, Roland Garros 2024 y 2025 y Abierto de Australia 2026-, empieza a ver la luz al final del túnel aunque sigue sin haber fecha prevista de reaparición. EFE

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