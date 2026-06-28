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Ai Ogura, David Alonso y Máximo Quiles reinan en el TT Assen

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), el hispanocolombiano David Alonso (Kalex) y el español Máximo Quiles (KTM) han reinado en el Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo, que se ha disputado en el circuito TT de Assen.

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Ogura logró su primera victoria en grandes premios de MotoGP al vencer en los Países Bajos 7.952 días después de que lo hiciese un piloto de la misma nacionalidad, Makoto Tamada, en el Gran Premio de Japón de 2004.

Ogura protagonizó una carrera de menos a más, como suele ser habitual en él, y cuando asumió el liderato de la carrera, de manos de su compañero de equipo Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que acabó segundo, con Jorge Martín (Aprilia RS-GP), tercero.

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Jorge Martín, con la tercera posición en el podio, es el nuevo líder del campeonato, al irse por los suelos en las primeras vueltas su compañero de equipo y anterior referente de la categoría, el italiano Marco Bezzecchi.

Fue en la vigésima vuelta cuando Ai Ogura superó a su compañero de equipo Raúl Fernández y Fabio di Giannantonio hacía lo mismo con Marc Márquez en la variante de entrada a meta, que tuvo que hacer en plan 'motocross' al no tener espacio para mantenerse dentro de la pista.

A ese adelantamiento de 'Diggia', luego penalizado con una 'vuelta larga', le llegó en esa misma vuelta el de su propio hermano Alex Márquez y, poco después, también el de Enea Bastianini, lo que relegaba a la séptima plaza, que recuperó poco después, y volvió a perder al final de la carrera por exceder los límites de la pista en la curva trece de la última vuelta en favor de Enea Bastianini.

Por delante, Ai Ogura se distanció de todos sus rivales camino de su primera victoria en la categoría de MotoGP, mientras 'Diggia' cumplía con la penalización y regresaba a pista por detrás de Marc Márquez y Enea Bastianini para remontar hasta la cuarta posición final.

El hispanocolombiano David Alonso (Kalex) logró su primera victoria de la temporada al ganar por apenas 24 milésimas en Moto2, al saber aprovechar el momento propicio, que en Assen suele ser la última variante 'Geert Timmer', para sorprender al líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex).

González lideró la segunda parte de la carrera, después de adelantar al propio David Alonso, quien esperó su oportunidad en las últimas vueltas, en las que intentó cerrar todas las puertas a su rival, pero no pudo evitar que le doblegase por milésimas de segundo, con su compañero de equipo, el australiano Senna Agius, tercero.

A pesar de concluir segundo, Manuel González aumenta su ventaja en la clasificación provisional del mundial, al concluir Izan Guevara (Boscoscuro), su rival más directo, en la cuarta posición, lo que le permite sumar siete puntos más que él.

El español Máximo Quiles (KTM) consiguió su sexta victoria de la temporada en Moto3, que le permite aumentar considerablemente su ventaja en la clasificación provisional del mundial, en la que ahora cuenta con 90 puntos de ventaja, al no conseguir puntuar su rival más directo, el español Álvaro Carpe (KTM).

Carpe sufrió una caída al principio de la carrera, en la que también se vio involucrado su compatriota Adrián Cruces (KTM), y, aunque intentó continuar en carrera, al final tuvo que acabar retirándose.

En pista, poco a poco acabaron destacandose de todos sus rivales tanto Quiles, autor de la 'pole position', como David Almansa (KTM), quien esperó su oportunidad en la última vuelta, pero el líder aprovechó las zonas en las que era más veloz para adjudicarse el triunfo.

Con todo, David Almansa sube hasta la tercera posición del campeonato, desplazando al también español Brian Uriarte (KTM), que tuvo que conformarse con la sexta plaza. EFE

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