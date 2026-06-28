Acosta señala sus problemas con el 'túnel carpiano' como motivo de la retirada

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16), que se tuvo que retirar del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, ha señalado que el problema se centró en las molestias con el 'túnel carpiano' de su brazo derecho que hace que se le queden dormidos "tres dedos" de esa mano.

"Llevo ya un año que se me quedan estos tres dedos dormidos", indicó Acosta sobre la mano derecha, pero en "algunos circuitos", reconoció que iba "mejor y en algunos peor", y que en otros sólo perdía "la sensibilidad", pero en Assen el problema ha sido que parecía que "no tenía ni los tres dedos".

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"No sentía los dedos, no sabía dónde estaba la maneta del freno", explicó Acosta, que admitió que por ello había cometido "cuatro errores" y que pretendía aguantar porque quedaban seis o siete vueltas, pero cuando se ha dio cuenta de que quedaban dieciséis comenzó a dudar y que al bloquear dos veces en donde se cayó Bezzecchi, decidió parar.

"Mira, un sexto aquí no nos va a salvar de nada así que paramos, vemos, y la idea era operarme después de Sachsenring, porque tampoco me imaginaba que iba a ir tan mal, pero creo que muchas veces es mejor parar y empezar en Sachsenring", confirmó Acosta, que ha decidido operarse ya.

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"Cuando ya ayer di cuatro vueltas y lo tenía feo, esta mañana he dado tres y se me ha dormido otra vez", explicó Acosta, que no esperaba que fuera tan mal, por lo que pasará ya por el quirófano pues "al final es un corte pequeño, se dan dos o tres puntos, que se me curen bien y a Alemania, a ver si me puedo quitar los puntos y correr". EFE