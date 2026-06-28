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74-76. Gran Bretaña vence a la selección catalana de baloncesto en el Nou Congost

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Manresa (Barcelona), 28 jun (EFE).- Gran Bretaña venció a la selección catalana de baloncesto por 74-76 en un choque amistoso disputado en el Nou Congost que no se decidió hasta el último minuto del mismo.

Un parcial de 18-26 en el último cuarto fue clave para que Cataluña no lograra el triunfo en su casa, en un duelo que sirvió a los ingleses para preparar sus ventanas FIBA del mes de julio.

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Aunque en los dos primeros minutos de encuentro ninguno de los dos equipos anotó, la selección catalana rápido se entonó de la mano de una de las sensaciones de las ligas LEB, el escolta Jaume Lobo, para poner el primer 7-0 de parcial inicial.

Los ingleses, que empezaron muy erráticos desde la larga distancia, empezaron a anotar de tres con la irrupción en pista de Carl Wheatle, que puso a los suyos a tan sólo un punto de desventaja (12-11, min. 7).

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En el tramo final del primer periodo hubo intercambio de canastas y Cataluña acabó el cuarto por delante con un ajustado 22-20 en el marcador.

Gran Bretaña fue a más con el paso de los minutos en el segundo cuarto y consiguieron ponerse por primera vez por delante tras una buena acción bajo aros del exjugador de Casademont Zaragoza Gabriel Olaseni (24-26, min. 12).

Los británicos intentaron escaparse en el luminoso, pero la reacción catalana llegó después de diversas acciones consecutivas positivas de Pep Busquets, que anotó con mucha facilidad, especialmente en contraataque tras pérdida visitante (36-30, min. 18).

Desde entonces, la selección dirigida por Jaume Ponsarnau supo mantener la ventaja y llegó al descanso con el resultado favorable de 39-32.

En la reanudación, Cataluña obtuvo la máxima diferencia en el luminoso tras unos buenos minutos de Gerard Fernández, canterano del Baxi Manresa, y que hoy jugaba en su pabellón, el Nou Congost (46-37, min. 24).

Como era de esperar, los británicos reaccionaron, otra vez de la mano de Wheatle, para ajustar el partido otra vez (49-44, min. 27).

La reacción de los británicos fue a más, y justo en el inicio del último cuarto lograron empatar el choque 56-56, por lo que aún estaba todo por decidir en los últimos diez minutos de partido.

El partido estuvo muy igualado, y ante eso, los ingleses buscaron descaradamente en cada jugada a su mejor jugador, Olaseni, para conseguir una pequeña renta en el tramo final de este duelo amistoso (61-65, min. 36).

Cuando parecía que los visitantes podían sentenciar el choque, un par de jugadas seguidas en los catalanes, culminadas por un triple a una pierna de Guillem Vives, empataron el choque a dos minutos del final (67-67, min. 38).

En el último minuto, tras estar por delante los británicos, Cataluña tuvo diversas opciones de empatarlo otra vez, pero un robo del exmanresano Luke Nelson y su posterior canasta en contraataque sentenciaron el partido.

Al final, Gran Bretaña fue capaz de vencer a Cataluña en el Nou Congost por 74-76 en un duelo amistoso antes de disputar las ventanas FIBA del mes de julio.

Ficha técnica:

74 - Cataluña (22+17+17+18): Vives (13), Lobo (14), Busquets (12), Vilà (4), Domenech (2) -cinco inicial-; Fernández (10), Costa (5), Platteeuw (4), Font (6), Nogués (2) y Cosialls (2).

76 - Gran Bretaña (20+12+18+26): Nelson (10), Wheatle (9), Hesson (11), Adamu (7), Olaseni (11) -cinco inicial-; O'Garro (4), Adetukasi (2), Belo (6), Brown (2), Trumper (7) y Raffet (7).

Árbitros: Óscar Perea, Arnau Padrós y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Nou Congost ante 2.501 espectadores. EFE

jvs/fa/jpd

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