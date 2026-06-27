Illa despide a 15 bomberos catalanes rumbo a Venezuela por el terremoto

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha despedido este sábado a equipo de 15 bomberos del Grupo de Estructuras Colapsadas (Grec) que vuelan a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate tras el terremoto.

"Gracias por vuestra profesionalidad, compromiso y vocación de servicio público", ha dicho vía X

Illa ha afirmado que Cataluña "está y estará con Venezuela en estos momentos difíciles".