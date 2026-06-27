La finca de Mallorca en la que han veraneado Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo está en venta por 75 millones de euros

La casa de verano del futbolista y la influencer. (Montaje Infobae/ The Agency)

Las vacaciones de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Mallorca adquirieron un nuevo significado cuando eligieron pasar el verano pasado en Torre del Sol, una finca mediterránea privada situada en el corazón de Bunyola. Esta propiedad, reconocida por su lujo extremo y su absoluta privacidad, se ha convertido en noticia tras salir al mercado inmobiliario por 75 millones de euros. El interés por la finca crece en paralelo al presente deportivo del futbolista, quien se encuentra actualmente concentrado en el mundial, con un partido clave esta noche.

La finca, ahora disponible para quienes buscan una experiencia de exclusividad, fue el escenario elegido por la pareja para disfrutar de días de descanso en un entorno natural privilegiado, lejos del acoso mediático. Durante su estancia, Cristiano y Georgina aprovecharon cada rincón de la propiedad para relajarse y compartir tiempo en familia, acompañados por sus hijos y amigos más cercanos. Mallorca, en general, se ha consolidado como uno de los destinos predilectos de la familia, pero Torre del Sol dejó una huella especial, según se refleja en declaraciones públicas y en el reality de la influencer.

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La casa donde pasaron sus vacaciones destaca por sus dimensiones y por el ambiente de tranquilidad que la rodea. La combinación de lujo, naturaleza y exclusividad responde a las necesidades de quienes desean aislarse del bullicio y disfrutar de servicios e instalaciones de primer nivel. Torre del Sol no es solo una finca, sino un refugio pensado para quienes valoran la discreción, la comodidad y el entorno mediterráneo.

La mansión desde dentro: 29 habitaciones y jacuzzi

Enclavada en 25 hectáreas de paisaje mallorquín, Torre del Sol se presenta como una de las propiedades más distinguidas del mercado balear. La finca está formada por tres conjuntos independientes, cada uno con identidad propia y comodidades diseñadas para diferentes fines. La residencia principal incluye elegantes espacios interiores y exteriores, una piscina privada con jacuzzi y una cocina profesional apta para chefs privados y servicios de catering.

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El salón desde dentro de la casa de Mallorca. (The Agency Inmobiliaria)

Entre las instalaciones destaca una piscina infinita climatizada de 20 metros, sauna, cine, gimnasio tanto interior como exterior, pista de vóley playa, pista deportiva multifuncional y spa. La propiedad ofrece 29 habitaciones con un diseño individual y 32 cuartos de baño, garantizando espacio suficiente para recibir a familias grandes y grupos de invitados. Los materiales naturales y la decoración inspirada en estilos mediterráneos y exóticos, con influencias de Marruecos, Bali y Mykonos, confieren a cada ambiente una personalidad única y sofisticada.

El dormitorio principal. (Inmobiliaria The Agency)

Los jardines que rodean la casa refuerzan la sensación de aislamiento y contacto con la naturaleza. Zonas verdes exuberantes, árboles frutales y senderos ocultos conducen a espacios donde animales como alpacas, ponis y gallinas aportan un toque bucólico. La finca cuenta también con instalaciones exclusivas como helipuerto privado, cancha de tenis, sala de juegos y apartamentos para el personal de servicio.

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El refugio de las celebridades como destino exclusivo

El paso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez por Torre del Sol no fue un hecho aislado. La finca ha recibido a otras figuras del deporte y el entretenimiento, como Sergio Ramos y Pilar Rubio, quienes también optaron por la privacidad y el entorno natural de la propiedad para sus vacaciones. La ubicación de Torre del Sol, cercana a las principales atracciones de Mallorca pero rodeada de naturaleza, la convierte en un enclave estratégico para quienes buscan combinar aislamiento y comodidad.

La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

Durante su estancia en 2022, la pareja llegó con dos de sus vehículos más exclusivos: un Bugatti Centodieci y un Mercedes todoterreno, que llamaron la atención de los residentes locales. La propia Georgina comentó en su reality que la finca respondía a sus necesidades familiares: muchas habitaciones, jardín amplio y una piscina separada de la casa para mayor tranquilidad. Actividades como disfrutar de la piscina, la playa y la gastronomía local formaron parte de la rutina, en un ambiente donde la privacidad es uno de los principales atractivos.

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Torre del Sol se consolida así como una de las propiedades más codiciadas del Mediterráneo, símbolo de un lujo discreto y una elegancia atemporal. La finca, ahora en venta, es presentada en el portal inmobiliario The Agency Mallorca como un santuario exclusivo, ideal tanto para familias amplias como para celebridades que buscan un refugio lejos del foco público, en un entorno que combina naturaleza, bienestar y la máxima privacidad.