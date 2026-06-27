Una tienda de campaña por 238.000 euros la semana: la temporada alta de verano dispara los precios en Italia

Una tienda de campaña de glamping con camas instalada en un campo de olivos ofrece vistas al pueblo de Ceglie Messapica en la región de Apulia, Italia, durante el atardecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de verano en Italia han alcanzado este año cifras difíciles de imaginar. Una encuesta de la asociación de consumidores Codacons ha detectado ofertas de alojamiento y vuelos con precios que superan ampliamente el valor de una vivienda o incluso el de un coche, reflejando un mercado turístico que, en plena temporada alta, presenta algunas tarifas completamente fuera de lo habitual.

El estudio analiza las ofertas publicadas para la semana central de agosto, entre el 14 y el 21 de ese mes, en plataformas de reservas y páginas web de aerolíneas. El resultado pone de manifiesto la existencia de precios récord en algunos de los principales destinos turísticos italianos, donde una estancia de siete noches puede alcanzar cantidades cercanas a los 300.000 euros.

PUBLICIDAD

El caso más llamativo se encuentra en Florencia. En pleno centro histórico de la ciudad, un apartamento para dos personas aparece anunciado por 297.714 euros para una semana. La reserva, además, contempla la posibilidad de cancelación con reembolso siempre que se realice antes del 31 de julio, aunque el precio ha llamado especialmente la atención por situarse muy por encima de cualquier referencia habitual del mercado.

La segunda oferta más llamativa corresponde a la localidad de Ceglie Messapica, en la región de Apulia. Allí, el alojamiento no es una villa de lujo ni una vivienda histórica, sino una tienda de campaña equipada con baño privado, ducha, secador de pelo y dos camas. El precio asciende a 238.000 euros por siete noches, una cifra que la organización considera una de las mayores anomalías detectadas.

PUBLICIDAD

Roma también figura entre los destinos con tarifas más elevadas. En el popular barrio de Trastevere se anuncia un apartamento para dos personas por 196.134 euros durante esa misma semana de agosto, consolidando a la capital italiana entre las ciudades con las ofertas más exclusivas -o desorbitadas- del verano.

Destinos para presupuestos más ajustados

Con una apuesta clara por el turismo rural y la sostenibilidad, Máxima Crespo atiende a ‘Infobae’ para poner en valor su tierra y cómo se puede levantar un proyecto desde cero manteniendo las costumbres y tradiciones de un pueblo

Las cifras elevadas no se limitan únicamente a las grandes ciudades. El informe muestra que los precios más altos se reparten por distintos destinos de montaña, costa y lagos italianos. En Ponte di Legno, en el valle de Camonica, un apartamento de un dormitorio alcanza los 166.400 euros, exactamente la misma cantidad que cuesta alquilar una villa con piscina en Barcuzzi, junto al lago de Garda.

PUBLICIDAD

Otros enclaves turísticos muy conocidos también aparecen en el listado elaborado por Codacons. En Cortina d’Ampezzo, uno de los principales destinos alpinos de Italia, una vivienda de dos dormitorios se oferta por 119.025 euros. En Capri, el alquiler semanal de una vivienda de un dormitorio alcanza los 98.000 euros, mientras que en Lenno, junto al lago de Como, una villa con piscina cuesta 92.500 euros para el mismo periodo.

Frente a estas cantidades, el estudio también identifica destinos donde todavía es posible disfrutar de unas vacaciones con presupuestos mucho más reducidos. La opción más económica localizada por la asociación se encuentra en Segrate, en la provincia de Milán, donde un apartamento completo puede alquilarse por solo 149 euros durante toda la semana.

PUBLICIDAD

La lista de alternativas asequibles incluye también Catania, con alojamientos desde 203 euros; Pietralunga, en la región de Umbría, con habitaciones dobles por 214 euros; Benevento, con ofertas de 221 euros; y Villafranca Sicula, en Sicilia, donde una estancia similar cuesta alrededor de 223 euros para dos personas.