Los españoles fallecidos por el terremoto de Venezuela suben a seis, mientras se mantienen los 133 desaparecidos

Personal de rescate de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presta asistencia en las labores de rescate. (Unidad Militar de Emergencias de España/Imagen cedida vía Reuters)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha elevado a seis personas los españoles fallecidos por los seísmos del jueves en Venezuela, según el último balance difundido este sábado por la tarde. La actualización mantiene en 133 el número de desaparecidos y cifra en 14 los ciudadanos localizados, pero sepultados bajo escombros.

“Se elevan a 6 los españoles fallecidos, 133 desaparecidos y 14 localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate. Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen”, señalan a Infobae fuentes del Ministerio.

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El ministro José Manuel Albares informó que ya se entregó el primer paquete financiero de la AECID destinado a cubrir las primeras necesidades tras los temblores. También confirmó la llegada de los primeros rescatistas españoles, entre ellos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

El video documenta la cobertura del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Muestra el embarque de personal uniformado en un avión de transporte en la Base Aérea de Torrejón. Se observa la carga de equipo, incluyendo cajas rojas y amarillas, durante la noche. El personal recibe una instrucción antes de subir a la aeronave. Esta operación tiene como destino Venezuela, con un despegue programado a las 03:00h.

Un rescate de la UME

Según detalló Albares, la UME logró rescatar con vida a una persona tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros en la zona residencial Vistamar de La Guaira, una de las áreas más afectadas.

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El rescate se ha producido en un inmueble de esa urbanización, después de que los equipos recibieran el aviso de que podía haber personas sepultadas y ejecutaran una búsqueda técnica para localizar y confirmar víctimas bajo la estructura colapsada. El operativo había llegado al lugar el viernes en un avión del Ejército del Aire y del Espacio que despegó desde la base aérea de Torrejón de Ardoz.

El despliegue español está formado por 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate. En el mismo vuelo también han viajado personal de la AECID, psicólogos especializados y 40 efectivos del Equipo de Emergencia de la Comunidad de Madrid, entre bomberos y sanitarios del Summa 112. La UME ha explicado en la red social X que sus efectivos han realizado “un primer reconocimiento y una búsqueda técnica para localizar y confirmar la presencia de víctimas bajo los escombros”.

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Personal de rescate de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presta asistencia en las labores de rescate tras los terremotos que azotaron el país. (Unidad Militar de Emergencias de España/Imagen cedida vía Reuters)

El rescate español forma parte del mecanismo europeo de protección civil

La intervención española se enmarca dentro de la respuesta internacional coordinada a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Junto a España, han movilizado equipos y recursos otros países de la región como Italia, Francia, Alemania, República Checa, Luxemburgo y Países Bajos. El rescate del superviviente en La Guaira es uno de los primeros resultados del operativo español sobre el terreno. La búsqueda continúa contrarreloj en las estructuras colapsadas mientras existan posibilidades de encontrar nuevas personas con vida.

Exteriores indicó que siguen abiertas las líneas de emergencia consular difundidas en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas. Los teléfonos de atención disponibles son: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

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