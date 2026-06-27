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El oteador de palabras: “papelonazo”, “hiperautomatización”, “microviaje”...

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Por Javier Bezos (FundéuRAE)

Madrid, 27 jun (EFE). Con la llegada del verano en el hemisferio norte el oteador se toma un descanso. Esta última edición, antes del retorno en septiembre, recoge, como de costumbre, una selección de voces novedosas, recuperadas o llamativas, por las razones que sean, aparecidas en los medios de comunicación. Esta lista no tiene como propósito validar o rechazar su uso, sino tan solo reflejar la evolución de la lengua.

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PAPELONAZO

En ocasiones, a una voz ya lexicalizada con un aumentativo se le añade otro, con función expresiva. De “papel” tenemos “papelón”, del cual deriva “papelonazo”, que se está aplicando a lo que se considera una actuación sumamente desafortunada o deslucida en un espectáculo, un encuentro deportivo...

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HIPERAUTOMATIZACIÓN

Con la expansión de la inteligencia artificial, combinada con otras tecnologías, es posible automatizar a gran escala los procesos empresariales, así como ofrecer productos o servicios diseñados para personas concretas. Estas tendencias reciben las denominaciones de “hiperautomatización” e “hiperpersonalización”, respectivamente, en las que el prefijo “hiper-” indica un ‘grado superior al normal’.

MICROVIAJES

Los “microviajes”, es decir, las escapadas breves y cercanas, de uno o dos días, pensadas para desconectar sin grandes desplazamientos, no son algo nuevo, aunque sí lo es esta denominación. Se forma con el prefijo “micro-”, frecuente para lo reducido o de pequeña escala.

ESPACIOPUERTOS

En marcado contraste, se están dando los primeros pasos para los viajes turísticos al espacio. Los “espaciopuertos” son instalaciones concebidas como puntos de despegue y aterrizaje de vehículos espaciales. Aunque a veces se trata este sustantivo como mero sinónimo de “base espacial”, la idea es establecer un paralelismo con los aeropuertos.

MASCOTIZACIÓN

Por su formación con los sufijos “-⁠izar” y “-⁠ción”, “mascotización” es, en su sentido más general, la conversión de algo o alguien en mascota. Se aplica más específicamente a la tendencia a humanizar a los animales de compañía, así como al trato de los animales silvestres como si fueran domésticos.

BIOACÚSTICA

La “bioacústica” es la disciplina que estudia la producción de sonidos por los seres vivos, así como su transmisión y recepción, con el fin de comprender cómo se comunican, marcan su territorio o interactúan con el entorno. También permite analizar los efectos del ruido de origen humano y proponer medidas para la conservación o recuperación de los ecosistemas. EFE

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