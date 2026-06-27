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El hispanocolombiano David Alonso logra su segunda 'pole position' consecutiva

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El hispanocolombiano David alonso (Kalex) ha logrado su segunda 'pole position' consecutiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2, que se ha disputado en el circuito TT de Assen.

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Alonso marcó un mejor tiempo de 1:35.236 en su segunda vuelta, que ya fue válida para acabar siendo el más rápido de la categoría intermedia, por delante de los españoles Alberto Ferrández (Boscoscuro) y su compañero de equipo Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial.

El líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), acabó en la octava plaza, tercera línea de salida.

Con el calor como gran protagonista sobre la pista neerlandesa, el español Daniel Muñoz (Kalex) fue la referencia inicial en la primera clasificación, con un registro de 1:35.742, en tanto que otro españoles, Jorge Navarro, se iba por los suelos en la curva quince con la Kalex del belga Barry Baltus, al que sustituye por lesión.

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Tras Muñoz, se instalaron en primera instancia Alberto Ferrández (Boscoscuro), el turco Deniz Öncü (Kalex) y el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), pero la fuerte caída de Navarro destrozó la moto, que acabó desperdigada en numerosos trozos sobre la pista, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para que se pudiese limpiar el asfalto.

Apenas unos minutos después se reanudó la primera clasificación y el campeón del mundo de Moto3 en 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), fue el primer protagonista, al marcar una vuelta rápida en solitario que, sin lograr meterse en la segunda clasificación, con el quinto puesto.

Daniel Muñoz no se dejó sorprender por sus rivales y, en el último tercio de la Q1, tiró con fuerza para evitar sorpresas, marcando parciales de vuelta rápida al principio de su intento, aunque el tráfico en pista le impidió culminar con éxito el giro.

Un 'renqueante' Ángel Piqueras (Kalex), todavía en proceso de recuperación de sus lesiones, intentó meterse en la segunda clasificación, pero acabó con el quinto mejor tiempo.

Así, al final pasaron a la segunda clasificación Daniel Muñoz, Alberto Ferrández, el 'local' Zonta Van den Goorbergh (Kalex) y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro).

El hispanocolombiano David Alonso fue la primera referencia en la segunda clasificación, al rodar en 1:35.236, seguido por un Alberto Ferrández que llegaba 'caliente' desde la primera clasificación, con los también españoles Izan Guevara (Boscoscuro) y Daniel Holgado (Kalex), por detrás de ellos .

Así concluyeron las primeras posiciones en el 'time attack' inicial. Nuevo paso por los talleres y en la segunda salida a pista el líder del campeonato 'Manugas' González intentó una vuelta rápida en solitario, con un primer parcial a nueve milésimas del mejor tiempo de la tanda, 70 milésimas en la segunda y algo más de una décima en la tercera, pero que le permitió pasar de la duodécima a la séptima posición.

Quien sí comenzó a marcar parciales de vuelta rápida fue su compañero de equipo, el australiano Senna Agius, por entonces quinto, que no logró su objetivo al ceder tiempo en el último parcial, la siempre complicada última variante del trazado neerlandés.

Perseveró en sus intenciones González, que volvió a fallar en el tercer parcial y se tuvo que conformar con la séptima posición, en tanto que nadie pudo con el 'crono' de David Alonso, que confirmó su 'pole position', por delante de Alberto Ferrández e Izan Guevara, que completarán la primera línea de la formación de salida.

En la segunda línea estarán Daniel Muñoz, Daniel Holgado y Celestino Vietti, con Senna Agius, Manuel González y Alex Escrig (Forward) en la tercera, y Joe Roerts (Kalex),Filip Salac (Kalex) y Taiyo Furusato (Kalex) en la cuarta línea. EFE

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