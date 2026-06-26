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Países Bajos es primero, Japón segundo, Suecia tercero y los tres se clasifican

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Redacción deportes, 25 jun (EFE).- Países Bajos avanzó este jueves a los dieciseisavos del final del Mundial 2026 como primero del Grupo F, mientras que Japón y Suecia también se clasificaron al terminar segundo y tercero, respectivamente.

En dieciseisavos, la selección neerlandesa se medirá con Marruecos el próximo 29 de junio en Monterrey (México), mientras los Samuráis Azules enfrentarán a Brasil ese mismo día en Houston (Estados Unidos) y los suecos jugarían el 30 de junio probablemente contra Francia.

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Países Bajos totalizó 7 puntos en el grupo y cerró su actuación con triunfo por 1-3 frente a Túnez en Kansas City, en tanto que Japón sumó 5 y Suecia 4, al igualar 1-1 en el partido que los enfrentó en Dallas.

Los 'Oranje' igualaron 2-2 con Japón y golearon por 5-1 a Suecia. Los nipones vencieron a los tunecinos por 0-4 y los suecos golearon a ese mismo rival por 5-1. EFE

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