Ismael Serrano reivindica la figura del cantautor como contador de historias

Melilla, 26 jun (EFE).- Ismael Serrano ha ofrecido este viernes por la noche en el recinto amurallado de Melilla La Vieja un concierto en el que ha revindicado la figura del cantautor como contador de historias “en mitad de muchísimas cosas que me están pasando”.

El músico madrileño ha relatado al público numeroso que ha disfrutado de su concierto en la localidad norteafricana que ha terminado su gira sinfónica y está haciendo teatro por primera vez, interpretando al célebre poeta andaluz Antonio Machado, con quien le unen “muchas cosas”.

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“Una de las cosas es que Feijóo le atribuyó a Antonio Machado un texto mío”, ha dicho entre las risas del público, agregando que “a mi padre le gusta mucho también”.

“En eso estoy, entre el teatro y la preparación de mis 30 años en la música, y estoy dándole vueltas a ver cómo lo celebramos”, ha afirmado.

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Mientras tanto, se ha echado la guitarra al hombro para hacer un repaso a toda su trayectoria musical, desde “aquellos primeros discos que eran buenísimos todos”, y donde hay “mucha reflexión sobre el paso del tiempo en estas canciones”.

“A veces me da por pensar, cuando uno dice que ‘tus primeros discos eran mejores’, no echa tanto de menos al autor que fue, sino que, realmente, echa de menos a quienes éramos cuando escuchábamos esas canciones. También puede ser que aquellos primeros discos eran buenísimos”, ha dicho en tono jocoso.

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El concierto que ha ofrecido Serrano está enmarcado dentro del ciclo de Música a la Luna, organizado por el Gobierno de Melilla.

El próximo concierto lo ofrecerá la cantante La Bien Querida en formato acústico en la Plaza Pedro de Estopiñán el próximo 10 de julio, dentro del recinto amurallado de Melilla La Vieja. EFE

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