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Interceptan a 16 migrantes de una patera en Formentera y a otros 32 en Cabrera

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Palma, 26 jun (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este viernes a un grupo de 16 migrantes en la costa, llegados en patera a Formentera, y a otros 32 en la zona sur de la isla de Cabrera, en la cuarta y la quinta embarcación de este tipo, respectivamente, que han arribado a lo largo de esta jornada.

El grupo de migrantes de Formentera, todos ellos magrebíes, han sido interceptados sobre las 12.10 horas, en la zona de Es Migjorn, por parte de guardias civiles del puesto de Formetnera y de la unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En cuanto al grupo de Cabrera, 32 personas de origen subsahariano, ha sido interceptado alrededor de las 17.40 horas en la costa sur de Cabrera, en una intervención llevada a cabo por guardias civiles del Servicio Marítimo, el puesto de Santanyí y la Usecic.

Antes de estas dos pateras, habían llegado una primera a las 6.20 horas, con 14 migrantes de origen magrebí a la costa de Es Copinar en Formentera; otra con 14 personas del mismo origen al litoral de Portopetro, en el municipio mallorquín de Santanyí a las 7.20 horas, y una tercera a Formentera, con 30 personas de origen subsahariano interceptadas cerca del faro de la Mola, a las 11.30 horas;.

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Con las de este viernes, en lo que va de año han llegado 2.513 migrantes a bordo de 132 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 arribaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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