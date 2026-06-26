Espana agencias

El rey prevé un futuro "enormemente próspero" para la "magnífica" relación España-México

Guardar
Google icon

Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- El rey Felipe VI ha destacado este viernes la "magnífica" relación entre España y México, a la que ha augurado un "futuro enormemente próspero", un día después de su encuentro en Palacio Nacional con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"En esta visita tan breve, no quería dejar pasar la oportunidad (...) de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo", ha asegurado en Guadalajara (oeste) en un encuentro con miembros de la comunidad española en el país.

PUBLICIDAD

El rey, quien asistirá esta noche al partido del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay, ha subrayado, además, el "futuro enormemente próspero" para los lazos entre ambos países.EFE

(Foto) (Vídeo)

(Más información en EFE Internacional)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kiko Hernández y Alba Carrillo, contra Telecinco por lo que muestran de la batalla familiar de Rocío Jurado: “Para hacer daño a su hija, empañan su memoria”

Los dos extrabajadores de la cadena se han posicionado del lado de Rocío Carrasco ante el micrófono de ‘Infobae’

Kiko Hernández y Alba Carrillo, contra Telecinco por lo que muestran de la batalla familiar de Rocío Jurado: “Para hacer daño a su hija, empañan su memoria”

La Aemet alerta que la ola de calor se desplazará al noroeste de Europa y que ellos no están tan preparados como los países del sur

Las temperaturas extremas registradas en Francia están afectando a infraestructuras, transporte y servicios públicos

La Aemet alerta que la ola de calor se desplazará al noroeste de Europa y que ellos no están tan preparados como los países del sur

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Ejecutivo busca evitar que las viviendas construidas con ayudas públicas se incorporen al mercado libre tras expirar los periodos de protección

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

Países Bajos lidera el consumo de MDMA y España se encuentra entre los países que más marihuana y cocaína consume de Europa

El último informe de la ONU sobre drogas remarca el uso extendido del cannabis entre jóvenes de 15 a 34 años

Países Bajos lidera el consumo de MDMA y España se encuentra entre los países que más marihuana y cocaína consume de Europa

La infanta Sofía volverá a tomar protagonismo en un evento en solitario en Zaragoza con la entrega de unos premios en los que podría dar su primer discurso

Tras terminar los exámenes en Lisboa, la hija pequeña de los reyes ya tiene su primera cita institucional el 8 de julio

La infanta Sofía volverá a tomar protagonismo en un evento en solitario en Zaragoza con la entrega de unos premios en los que podría dar su primer discurso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

La UCO apunta a irregularidades en contratos de Red.es con el empresario Barrabés, imputado por el caso de Begoña Gómez

Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida por el doble terremoto en Caracas

ECONOMÍA

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

Nuevo Barrio Campamento avanza: Casa 47 aporta 140 millones de euros para desarrollar las obras de urbanización

Los impuestos disparan el coste de la vivienda: el ‘sablazo fiscal’ puede superar hasta el 62% del precio de compra

Ni Repsol ni BP: estas son las gasolineras más baratas para ahorrar hasta 300 euros al año, según la OCU

DEPORTES

Mbappé-Haaland, el duelo que evoca a los de Messi-Cristiano y que luchan por el pichichi en el Mundial 2026

Mbappé-Haaland, el duelo que evoca a los de Messi-Cristiano y que luchan por el pichichi en el Mundial 2026

España-Uruguay en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo H y última hora del partido

Oficial: Dani Ceballos abandona el Real Madrid y será agente libre

Los jugadores de la selección española que aún no han debutado en el Mundial 2026: “La actuación del otro día no invita a hacer cambios”

Del pulso con Bielsa antes del partido contra España en el Mundial 2026 al choque con Xabi Alonso en el Real Madrid: el año más difícil de Valverde