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Una familia de Marín (Pontevedra) desaparece tras los terremotos en Venezuela: “Estamos consternados”

Las cuatro personas, de origen venezolano, se encontraban en la zona más afectada por el seísmo cuando se perdió su rastro

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Familia residente en Marín desaparecida tras los terremotos. (Redes sociales)
Familia residente en Marín desaparecida tras los terremotos. (Redes sociales)

El Ayuntamiento de Marín (Pontevedra) ha expresado este viernes su preocupación después de confirmarse que una familia residente en el municipio figura entre los desaparecidos a raíz de los terremotos registrados en Venezuela. “Estamos consternados por la situación que se está viviendo en Venezuela y, especialmente, por esta familia que estaba de viaje con sus seres queridos”, han señalado fuentes municipales.

La hermana de la mujer desaparecida ha difundido a través de redes sociales una imagen de su familia, acompañada de un mensaje en el que pide ayuda de forma urgente: “Si alguien los ha visto, por favor, díganme algo”. En sus publicaciones solicita la colaboración ciudadana para obtener cualquier pista que pueda ayudar a localizarlos.

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El núcleo familiar está compuesto por padre, madre y dos hijos, que viajaron el pasado lunes a Venezuela con la intención de “sorprender a familiares”, según ha explicado esta pariente en su mensaje. En el momento de los seísmos se encontraban en la región de La Guaira, una de las más golpeadas por los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que han sacudido el país y que han dejado ya al menos 589 fallecidos y 2.980 heridos.

Consecuencias del doble terremoto en Venezuela. (Europa Press)
Consecuencias del doble terremoto en Venezuela. (Europa Press)

Consternación en el municipio

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha indicado que se trata de una familia de origen venezolano muy arraigada en el municipio, donde residen desde hace años. “Viven y trabajan en Marín y tienen a los niños escolarizados aquí”, ha apuntado, subrayando que son personas “muy conocidas” en la localidad. Según ha añadido, como cada año tras el curso escolar, solían viajar a su país de origen durante las vacaciones.

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Según La Voz de Galicia, la directora del colegio de la Inmaculada, Lucía Guede, ha trasladado su profunda preocupación, compartida por el resto de la comunidad educativa. Los dos menores afectados están escolarizados en este centro desde 2024. “Los niños estuvieron el viernes pasado en el colegio en la fiesta de final de curso y estaban superemocionados porque el sábado se marchaban para Venezuela durante 40 días. Nos enteramos así por redes y no sabemos más”, explica la directora al medio local.

Consecuencias del doble terremoto en Venezuela. (Efe)
Consecuencias del doble terremoto en Venezuela. (Efe)

Guede destaca además que la niña practica gimnasia rítmica y que recientemente se proclamó subcampeona gallega en su categoría. “Los padres son trabajadores en Marín, una familia muy cercana, amable y muy integrada en el colegio”, añade. Por su parte, el centro ha difundido un comunicado en el que expresa: “Compartimos vuestra preocupación y vuestro dolor, y mantenemos la esperanza de que todo tenga un final feliz. Rezamos por las personas afectadas y por sus familias, deseando de todo corazón que pronto lleguen buenas noticias”.

Desde el consistorio han señalado que, en un contexto que califican de “caótico”, están tratando de recabar información a través de los canales oficiales. Mientras tanto, han trasladado su solidaridad “con todas las personas que están sufriendo esta situación” y han ofrecido su colaboración “en la medida de nuestras posibilidades”.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, 119 ciudadanos españoles continúan desaparecidos en Venezuela tras los terremotos del jueves. Además, se contabilizan cinco fallecidos y catorce personas localizadas bajo los escombros, que permanecen como prioridad para los equipos de emergencia y rescate, según han indicado fuentes del departamento.

Elaborado con información de Efe

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