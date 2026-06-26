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Kiko Hernández y Alba Carrillo, contra Telecinco por lo que muestran de la batalla familiar de Rocío Jurado: “Para hacer daño a su hija, empañan su memoria”

Los dos extrabajadores de la cadena se han posicionado del lado de Rocío Carrasco ante el micrófono de ‘Infobae’

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Alba Carrillo y Kiko Hernández, en montaje de 'Infobae' (Infobae / Europa Press)
Alba Carrillo y Kiko Hernández, en montaje de 'Infobae' (Infobae / Europa Press)

Telecinco vivió un gran cambio tras la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Después de un posicionamiento claro con Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado pasó a ser vetada y, aunque Antonio David Flores también, actualmente la voz cantante de la pelea familiar en la cadena la tienen Rocío Flores y Gloria Camila. De este aspecto se han quejado ante el micrófono de Infobae rostros de esa antigua época de Telecinco como Kiko Hernández o Alba Carrillo.

“Telecinco es la máquina de gestionar incoherencias”, ha resumido Alba Carrillo el caso al ser preguntada en el estreno de La más grande, el documental de Movistar Plus que repasa la vida de Rocío Jurado. En primer lugar, ha mencionado la presencia pasada de Antonio David: “Primero albergaron al ‘ser’ durante muchísimos años. Después, de repente, le echaron de manera abrupta, porque estaban haciendo un documental, como si no supieran ya de antemano cosas que ya se venían viendo”.

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“Hacen 12 meses, 12 causas y se vuelven locos y se les llena la boca”, ha ironizado Carrillo con la iniciativa solidaria de Mediaset. Además, ha señalado la progresiva bajada de espectadores que sufre actualmente la cadena: “Intentan salvar la audiencia, que cada vez va más abajo, mediante repesca de los mismos rostros que ya caían mal y que ni siquiera están formados ni saben hablar fluidamente”.

Alba Carrillo y Kiko Hernández cargan contra Telecinco y su manera de tratar la polémica de la familia de Rocío Jurado.

El dardo de Kiko Hernández a Telecinco

Kiko Hernández, antes de dar su opinión, ha lanzado otro gran dardo a la cadena que le dio a conocer: “Yo es que no veo Telecinco desde hace tiempo. Bueno, ni yo ni nadie ve Telecinco”. El colaborador asegura que cuando el trabajaba en el canal sí se dieron las dos versiones de la trama familiar: “A mí me interesa si hay las dos partes y las tuvimos. Fue cuando salió todo lo de que presuntamente Antonio David era un maltratador y le echaron”.

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Rocío Carrasco en el estreno de 'La más grande' (Europa Press)
Rocío Carrasco en el estreno de 'La más grande' (Europa Press)

“A Antonio David le tuvimos durante dos años o tres años en Sálvame y él puso sobre la mesa todo lo que le dio la gana, pero lo de Rocío duró tres meses“, ha asegurado Hernández. “Luego están los cuatro que han vivido toda la vida de Rocío Jurado y ahora quieren seguir viviendo”, ha referenciado al resto de la familia.

No obstante, cree que su amiga ha podido con el resto de la familia: “Lo que pasa es que la Carrasco es mucha Carrasco y les ha cortado el grifo y les ha dicho: ‘Hasta aquí, se acabó’“. También ha cargado contra Gloria Camila y Ortega Cano: ”La hermanita, en vez de preocuparse de su padre, que sale bailando por las mañanas a las ocho de la mañana lo que tenía que preocuparse, en vez de meterse tanto con la hermana, preocuparse del padre, que no vaya bailando jotas”.

Ortega Cano, en imagen de archivo (Europa Press)
Ortega Cano, en imagen de archivo (Europa Press)

Alba Carrillo carga contra la familia de Rocío Carrasco

Alba Carrillo tampoco ha querido dejar pasar el papel de los familiares de Carrasco: “Su hija siempre ha intentado homenajearla y llevar su figura de la mejor manera. Si se ha visto empañada ha sido por otros miembros de su familia que han sido muy poco generosos con todo lo que ella hizo por ellos”.

La colaboradora cree que tampoco han puesto de su parte al conocer que se estrenaría La más grande: “Cuando se ha hablado de este documental, en vez de decir primero lo voy a ver para poder opinar, como lo hacía Rocío Carrasco todo han sido críticas, en vez de decir: ‘Oye, vamos a ver, porque a lo mejor ha hecho algo bonito e independientemente que yo me llevo mal con mi hermana, con mi sobrina o lo que sea, está haciendo un homenaje a su madre’”.

Gloria Camila y Rocío Flores, en imagen de archivo (Europa Press)
Gloria Camila y Rocío Flores, en imagen de archivo (Europa Press)

“Son muy injustos con la memoria de Rocío Jurado. Para hacer daño a su hija, empañan su memoria”, ha zanjado Alba Carrillo. Para ir al estreno, Carrillo tuvo que sacar fuerzas a sabiendas de que se encontraría con rostros de Telecinco: “Con los que me llevo los saludaré, con los que no me llevo no pienso saludar, porque yo aquí he venido por Rocío Carrasco, pero no tengo por qué saludar a quien no me apetezca, pero no iba a dejar de venir porque viniera nadie, eso ya te lo digo”.

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