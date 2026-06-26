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El pleno de Santa Cruz de Tenerife rechaza la retirada inmediata del monumento a Franco

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Santa Cruz de Tenerife, 26 jun (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado este viernes, con los votos en contra de CC, PP y Vox, la retirada inmediata del conocido como monumento a Franco, tal y como proponía en una moción el PSOE.

La concejala socialista Patricia Hernández ha esgrimido que una vez que el Gobierno de Canarias ha determinado que el monumento no es susceptible de ser declarado bien de interés cultural (BIC), "se acabaron las excusas".

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Cree Hernández que "ha llegado el momento" de cumplir con la ley canaria de memoria histórica y con la estatal de memoria democrática, y tras escuchar el posicionamiento de los otros grupos les ha reprochado su "obstaculización permanente" recurriendo a "excusas peregrinas" y a los tribunales.

El concejal de Vox Luis de los Reyes Sosa ha esgrimido que el conjunto escultórico está catalogado por la Fundación Juan de Ávalos como "monumento a la paz"; pero es que además no incumple las leyes en vigor, porque "no contiene elementos de exaltación del régimen ni de sus dirigentes ni incorpora menciones, escudos...: nada".

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Sobre la figura de "un joven que sostiene una espada", ha afirmado que es "completamente anónima"; ha recalcado que su autor, Juan de Ávalos, "fue depurado" por ser militante socialista y republicano y se exilió en Portugal; y ha atribuido "las prisas" del PSOE de "sacar de nuevo el comodín de Franco" para desviar la atención.

Zaida González (PP) ha ahondado en esta línea afirmando que el PSOE viene "utilizando la memoria franquista a su mayor interés, con el ánimo de dividir a la población", y ha coincidido con el edil de Vox en que la obra de Ávalos está catalogada como "monumento a la paz", y en que el autor fue represaliado por el franquismo.

"Es un monumento a la paz, ni más ni menos", ha proclamado la concejala popular, que ha insistido en que el arcángel "no simboliza absolutamente nada", y "el héroe" que se posa sobre el mismo "simboliza a Franco, pero no se le parece".

José Alberto Díaz Estébanez (CC) ha insistido en el argumento del "comodín del público", al que recurre el PSOE sobre todo "cuando las cosas van bien en la ciudad", no tanto al Gobierno central, con la excepción de cuando los socialistas gobernaron ayuntamiento, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y el de España.

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), ha tomado la palabra para recalcar que el Ayuntamiento de Santa Cruz va a "cumplir la ley tal y como está escrita", y para proceder a la retirada antes se deberá aprobar y publicar en el boletín oficial un nuevo catálogo de vestigios franquistas, tras tumbar los tribunales el anterior tras un recurso del propio Ayuntamiento.

Bermúdez ha afirmado que "a día de hoy ese monumento, oficialmente, con independencia de lo que cada uno pueda opinar, no es un vestigio franquista", porque no existe "ninguna declaración oficial por quien lo tiene que hacer, el Gobierno de Canarias, que lo certifique".

Tampoco existe esa certificación por parte del Ministerio de Memoria Democrática, que ha incoado un expediente para incluir este monumento en el catálogo estatal de vestigios, pero no lo ha culminado.

Sobre el expediente de declaración como BIC, ha dicho que se han enterado por la prensa del rechazo a esta vía y ha deslizado que el Ayuntamiento dispone de tres informes que avalan que el conjunto escultórico puede contener "valores artísticos a proteger".

Esta "contradicción de informes me puede generar la duda de que eso no tenga un valor artístico", ha subrayado, con independencia de lo que cada cual opine sobre si es una obra de exaltación del franquismo. EFE

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