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El entrenador de Argelia sobre Austria: "Nos espera un rival fuerte y con personalidad"

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Kansas City (Estados Unidos), 26 jun (EFE).- El seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, aseguró este viernes que el partido contra Austria por el Grupo J de la Copa del Mundo será ante "un rival fuerte y con personalidad".

Así lo dijo en una conferencia de prensa en la que apuntó que su equipo saltará al campo en busca de una victoria sin importar el rival que les pueda tocar en la próxima ronda.

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"Nos espera un rival fuerte, con personalidad, contundente y con un juego preciso. Necesitamos estar listos para enfrentarnos a ellos e intentarlo todo para ganarles", apuntó.

En ese sentido, dijo que el próximo duelo encuentra a Argelia en un buen momento tras los dos partidos que disputó en el marco del Mundial, en los que sumó una derrota ante Argentina (3-0) y una victoria frente a Jordania (1-2).

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Consultado sobre la posibilidad de apuntar a un empate para no jugar contra el que quede primero del Grupo H, conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, Petkovic dijo que no se puede pensar en ello.

"En el fútbol hay que enfrentarse al rival con muchas ganas de ganar y mucha ilusión. Luego lo que sucede después del partido lo veremos. Primero necesitamos merecernos este lugar. Ganar el partido es la cosa más importante", sentenció.

Finalmente, consultado por los lesionados del equipo, subrayó que Mohamed Amoura, quien ingresó desde el banquillo frente a Argentina y no pudo sumar minutos ante Jordania, nuevamente no podrá ser de la partida.

Argelia y Austria se pondrán cara a cara este sábado en un encuentro que decidirá cuál de las dos se quedará con el segundo lugar del Grupo J.

Disputadas dos jornadas, Argentina, con dos victorias, se aseguró la primera posición y Jordania con dos derrotas se quedó sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Mientras tanto, Argelia y Austria suman tres puntos cada una con un mejor saldo de gol para los europeos. EFE

(foto)

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