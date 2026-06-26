El Congreso acoge hoy el homenaje anual a las víctimas del terrorismo, con la ausencia de Vox y varias asociaciones

El Congreso acogerá este viernes el homenaje institucional que cada año realiza a las víctimas del terrorismo, pero de nuevo Vox y algunas de las principales asociaciones serán baja en esta ceremonia porque rechazan la presencia de Bildu.

En el acto, que comenzará a las 12.00 horas, está previsto que tome la palabra el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito Valenciano, así como la propia presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol.

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SE VIENE CELEBRANDO DESDE HACE 15 AÑOS

Este homenaje se viene celebrando desde que hace quince años lo impulsara el entonces presidente, José Bono, que lo estableció coincidiendo con el Día de las Víctimas del Terrorismo (27 de junio) acordado a iniciativa de las asociaciones.

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Fue el 27 de junio de 1960 cuando una niña de 22 meses murió calcinada en un coche como consecuencia de un artefacto explosivo que el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) colocó en la estación de autobuses de San Sebastián.

La encargada de presidir el acto será la presidenta de la Cámara Baja, que estará acompañada de diferentes representantes del colectivo de víctimas, aunque algunas de las principales asociaciones ya han confirmado que este año tampoco acudirán a esta ceremonia.

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Así, la AVT ha confirmado a Europa Press que se descuelga de este acto institucional porque considera que no puede participar de una ceremonia en la que "las víctimas no tienen voz" y en la que estará presente Bildu, una formación que "no ha condenado de manera inequívoca la trayectoria terrorista de ETA".

Los mismos argumentos ha esgrimido el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) para explicar su ausencia, una posición que ha mantenido desde que este homenaje comenzó a organizarse en el año 2011 y que, a su juicio, sigue "plenamente vigente": la presencia en el Congreso de Bildu, "que continúa sin condenar de forma clara e inequívoca el terrorismo de ETA".

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NO SON "MEROS FLOREROS"

De su lado, Dignidad y justicia plantará al Congreso porque considera que este acto institucional está hecho "a espaldas" de las víctimas del terrorismo, porque no son "meros floreros" y porque no compartirá esta "pantomima" junto al "brazo político" de los terroristas, "que hoy por hoy sostiene al Gobierno".

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De los grupos que conforman el arco parlamentario se espera la asistencia de algún o varios representantes, salvo de Vox, que ya han adelantado que no asistirán tampoco este año a este evento por razones similares a las de las citadas asociaciones de víctimas, según confirmaron fuentes de este partido.

Tras varios años ubicando este homenaje en distintas salas, como la Sala Constitucional o el Salón de Pasos Perdidos, la anterior presidenta del Congreso, la también socialista Meritxell Batet, decidió en 2019 darle mayor visibilidad llevándolo de nuevo al hemiciclo con el fin de dotar a este acto de la máxima solemnidad.

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Sin embargo, con la Presidencia de Francina Armengol, esta ceremonia de recuerdo a las víctimas del terrorismo volvió a ubicarse en la Sala Constitucional, un escenario que se mantiene desde entonces.