Colapinto: Estoy convencido de que sabremos qué dirección tomar para encontrar más ritmo

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que marcó el decimosexto tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Red Bull Ring de Spielberg que está "convencido de que" sabrán "qué dirección tomar para encontrar más ritmo antes de" este sábado.

"Ha sido un día bastante complicado aquí en Austria, donde, en líneas generales tuvimos varios retos con el coche debido al calor", declaró Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que en la primera sesión había marcado el octavo crono y que hace un mes logró su mejor resultado en la categoría reina, al concluir sexto en Canadá.

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"El primer entrenamiento libre fue razonable, probando cosas nuevas en el coche y efectuando algunas comparaciones, tal y como hacemos de forma habitual. El coche lo notaba algo desconectado, así que intentamos hacer algunos cambios con los reglajes en la segunda sesión", explicó el argentino, que viene de acabar décimo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde cruzó octavo la meta, pero recibió una penalización de diez segundos que le hizo perder dos plazas.

"Hay muchas cosas que tenemos que mirar en los datos recopilados, ya que las cosas no acabaron de funcionar en la segunda sesión. Sabemos dónde tuvimos un buen rendimiento y en qué áreas tenemos que mejorar, así que el trabajo duro seguirá durante la noche, ya que queremos sacarle el máximo rendimiento posible a nuestro paquete", apuntó el argentino de Alpine.

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"Estoy convencido de que sabremos qué dirección tomar para encontrar más ritmo antes de mañana", comentó Colapinto, que es duodécimo en el Mundial, con 16 puntos. EFE