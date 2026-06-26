Caen 28 integrantes de una red de falsificación para el ‘top manta’ en Tarragona

Tarragona, 26 jun (EFE).- Los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron el 17 de junio en Salou y Reus (Tarragona) a 28 personas que formaban parte de una organización criminal dedicada a la falsificación y distribución de productos para su venta en el 'top manta'.

Según han informado los cuerpos policiales este viernes, el macrooperativo, en el que participaron 128 agentes, se centró en Salou y Reus (Tarragona) e incluyó también tres inspecciones en naves industriales de Badalona (Barcelona).

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La policía intervino un total de 25.699 artículos presuntamente falsificados y almacenados para su posterior venta, con un peso aproximado de diez toneladas, así como 30.400 euros en efectivo, presuntamente vinculados a la actividad delictiva.

Durante los registros, los agentes también hallaron una máquina de impresión láser para el estampado de logotipos en prendas textiles, además de material auxiliar como adhesivos y placas con marcas comerciales para completar los productos falsificados.

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El dispositivo policial se desarrolló en dos fases. La primera tuvo lugar el 14 de junio, con la interceptación de varios vehículos que transportaban 9.892 artículos falsificados y material auxiliar para su manipulación; mientras que la segunda se llevó a cabo el 17 de junio, con entradas y registros judiciales e inspecciones administrativas en distintos municipios.

Los investigados conseguían los productos sin marca en Badalona, desde donde los transportaban hasta la provincia de Tarragona, y allí eran manipulados y se completaba la falsificación mediante la incorporación de logotipos.

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Posteriormente, el material era distribuido de forma fragmentada para su venta ambulante ilegal.

Según los cuerpos policiales, la investigación no se ha dirigido contra los vendedores finales, sino contra la estructura criminal que hay detrás de la actividad, encargada de la importación, transformación y distribución de los productos falsificados.

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De los 28 detenidos, dos pasaron a disposición judicial y el resto quedaron en libertad con la obligación de presentarse ante el juez cuando sean requeridos. EFE

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