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Bolaños reconoce la memoria democrática de las mujeres lesbianas que fueron perseguidas

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Madrid, 26 jun (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reivindicado la memoria democrática de las mujeres lesbianas que sufrieron la persecución y la represión institucional y ha anunciado que próximamente el Palacio de Parcent, sede vinculada al Patronato de Protección de la Mujer, órgano represor en el pasado, será lugar de memoria.

Durante la tercera edición del acto institucional 'Orgullo y Justicia', celebrada en el marco del Día del Orgullo 2026, Bolaños ha entregado la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a María Dolores 'Boti' García Rodrigo, a Emilia 'Mili' Hernández García y a María Rosario 'Charo' Alises Castillo.

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Tres referentes del colectivo LGTBI+ que han contribuido al "fortalecimiento de los valores constitucionales de igualdad, libertad y no discriminación" -ha señalado el ministro- que ha subrayado que los derechos y libertades conquistados "son fruto del compromiso y la lucha de generaciones de activistas que contribuyeron a ampliar nuestra democracia".

El Gobierno reconoce la trayectoria de estas tres mujeres en un acto celebrado en el Palacio de Parcent, sede del Patronato de Protección de la Mujer, "el brazo ejecutor de un Estado que quería disciplinar a las mujeres y que lo que hacía era castigar, encerrar y hasta hacer desaparecer a las mujeres que no se ajustaban a la norma moral de aquella época".

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El ministro ha anunciado que en este edificio habrá próximamente una placa para honrar como lugar de memoria a todas las mujeres que sufrieron la represión de aquel Patronato.

Bolaños ha reconocido que "todavía estamos en una sociedad machista" pero ha insistido en que esta celebración seguirá en 2027, en 2028 y hasta el 2031.

Ha recalcado que este año se cumple el 125 aniversario del primer matrimonio lésbico documentado en España, protagonizado por Elisa Sánchez y Marcela Gracia.

"Para poder casarse, una de ellas tuvo que hacerse pasar por un hombre y, tras ser descubiertas, ambas tuvieron que exiliarse", ha recordado.

El Ministerio de Justicia ha reconocido a 'Boti' como una de las principales figuras del activismo LGTBI+ en España y referente en la defensa de los derechos del colectivo al haber presidido COGAM y la Federación Estatal LGTBI+, además de desempeñar posteriormente el cargo de directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en el Ministerio de Igualdad.

'Mili' ha sido condecorada por ser pionera en la promoción de la cultura y la literatura LGTBI+ como fundadora de la librería Berkana y la editorial Egales, mientras que 'Charo' es referente en la defensa jurídica de los derechos LGTBI+ y en la lucha contra los delitos de odio.

Bajo el lema 'Dignidad, visibilidad y reconocimiento: Mujeres que ampliaron nuestra democracia' se ha rendido homenaje a mujeres cuyas trayectorias personales y profesionales han ayudado a consolidar avances sociales fundamentales para el colectivo LGTBI+.

"En este acto se honra y reconoce a muchas mujeres que soñaron con ser libres sin llegar a alcanzar nunca su sueño, pues las mujeres para ganar tenemos que dejarnos muchas veces la vida y siempre muchas lágrimas", ha señalado 'Boti'.

'Mili' Hernández ha recordado que en estos 33 años ha sido testigo de la relevancia del activismo cultural a través de las vidas y miradas de quienes se han acercado a su librería, "que del miedo han pasado a la alegría" y Charo Alises ha incido en que todavía queda mucho por avanzar para alcanzar una igualdad real, porque "no se trata de pedir privilegios".

Con esta concesión, el Gobierno reconoce la aportación de estas tres figuras "a la construcción de una España más libre, igualitaria, diversa y democrática", ha señalado el ministro.EFE

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