Banco Santander hará una donación para ayuda humanitaria tras los terremotos de Venezuela

Madrid, 26 jun (EFE).- La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha anunciado este viernes una donación a Cruz Roja y a Acción contra el Hambre para respaldar la ayuda humanitaria tras los terremotos ocurridos en el norte de Venezuela.

En una publicación en su perfil de Instagram, la directiva ha informado que la iniciativa se complementa con la habilitación de canales en la entidad para facilitar aportaciones individuales a través de bizum y cuentas bancarias a las dos organizaciones.

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Botín ha transmitido su pésame a las familias de las víctimas y un mensaje de solidaridad a los heridos, los equipos de emergencia y a los cerca de 1.400 empleados venezolanos que el grupo tiene en todo el mundo. EFE