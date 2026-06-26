Alcalá de Henares entrega el Premio Fuente de Castalia a Paloma San Basilio

Madrid, 26 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha concedido este viernes el Premio Fuente de Castalia a la actriz y cantante Paloma San Basilio en el marco de la 25ª edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá.

El acto ha tenido lugar en el Teatro Salón Cervantes, donde el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha destacado que la concesión de este "merecidísimo galardón" coincide con la participación de San Basilio en el festival, donde protagoniza la obra 'Dulcinea' de la que ha afirmado que es una "interpretación contemporánea íntima y profundamente humana de es célebre personaje".

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Con este reconocimiento, Paloma San Basilio se incorpora a un palmarés integrado por referentes como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Núria Espert, Rafael Álvarez 'El Brujo', Laila Ripoll o José Luis Alonso de Santos.

El galardón toma su nombre de la fuente mitológica que inspiraba a los poetas en la antigua Grecia y distingue cada año a instituciones, compañías y creadores cuya labor "ha contribuido a la recuperación y difusión del teatro clásico". EFE

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