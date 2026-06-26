1-4. Dembelé sentencia el primer puesto de Francia

Boston (EE.UU.), 26 jun (EFE).- Tres goles de Ousmane Dembélé, más uno final de Desiré Doué, sellaron la primera plaza del grupo I del Mundial 2026 para la selección francesa, que se impuso por 1-4 a Noruega, que termina segunda, sin minutos para Erling Haaland y con un penalti parado por el portero Mike Maignan al inicio del segundo tiempo. EFE
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